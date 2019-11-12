Глава Пентагона заговорил на русском языке

В ходе пресс-конференции журналисты несколько раз спросили Эспера, будет ли руководство Пентагона мстить подполковнику Александру Виндману за показания, которые тот дал конгрессу в рамках процедуры импичмента.

Эспер несколько раз ответил отрицательно, затем речь снова зашла о Виндмане, и журналисты снова спросили, «придет ли конец карьере» подполковника.

«No, нет, nein. Какой язык вам подходит?», — поинтересовался министр.

Виндман работал в Совете национальной безопасности при Белом доме и был в числе чиновников, которые 25 июля слушали разговор Трампа и президента Украины Владимира Зеленского