Глава Пентагона заговорил на русском языке 

Глава Пентагона Марк Эспер по-русски ответил на вопрос американских журналистов об импичменте президента США Дональда Трампа, сообщает РИА «Новости».
В ходе пресс-конференции журналисты несколько раз спросили Эспера, будет ли руководство Пентагона мстить подполковнику Александру Виндману за показания, которые тот дал конгрессу в рамках процедуры импичмента.
Эспер несколько раз ответил отрицательно, затем речь снова зашла о Виндмане, и журналисты снова спросили, «придет ли конец карьере» подполковника.
«No, нет, nein. Какой язык вам подходит?», — поинтересовался министр.
Виндман работал в Совете национальной безопасности при Белом доме и был в числе чиновников, которые 25 июля слушали разговор Трампа и президента Украины Владимира Зеленского.
Как ранее сообщал «Рамблер», в конце сентября демократы, контролирующие нижнюю палату конгресса США, объявили о начале процедуры импичмента Трампа. Основанием для начала процедуры стал разговор Трампа с Зеленским, в котором он якобы призывал украинского президента начать расследование в отношении Хантера Байдена — сына Джо Байдена.