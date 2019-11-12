Глава Пентагона ответил журналисту русским словом 

Глава Пентагона Марк Эспер по-русски и по-немецки ответил «нет» на вопросы о том, намерено ли руководство Минобороны «мстить» подполковнику Александру Виндману, давшему показания в конгрессе по делу об импичменте Дональда Трампа.
«No, nyet, nein. Какой язык вам подходит?» — цитирует Эспера РИА Новости.
Как уточняет агентство, Виндман состоял в Совете национальной безопасности в Белом доме, а также слушал разговор Трампа с украинским коллегой Владимиром Зеленским.
В марте пользователи сети обратили внимание на ошибку на рекламном плакате Центрального разведывательного управления США, который призывает русскоговорящих сотрудников на службу.