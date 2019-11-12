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Глава Пентагона ответил журналисту русским словом 

RT на русском + ещё 4 48 минут назад
Глава Пентагона ответил журналисту русским словом
Фото: Википедия
Глава Пентагона Марк Эспер по-русски и по-немецки ответил «нет» на вопросы о том, намерено ли руководство Минобороны «мстить» подполковнику Александру Виндману, давшему показания в конгрессе по делу об импичменте Дональда Трампа.
«No, nyet, nein. Какой язык вам подходит?» — цитирует Эспера РИА Новости.
Как уточняет агентство, Виндман состоял в Совете национальной безопасности в Белом доме, а также слушал разговор Трампа с украинским коллегой Владимиром Зеленским.
В марте пользователи сети обратили внимание на ошибку на рекламном плакате Центрального разведывательного управления США, который призывает русскоговорящих сотрудников на службу.
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Теги:
В мире , Армия , США , Украина , Марк Эспер , Владимир Зеленский , Дональд Трамп , Министерство обороны , Пентагон , ЦРУ , РИА Новости
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