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В Японии откроют дом для желающих стать мужем и отцом 

Lenta.ru 1 час назад
В Японии научат быть мужем и отцом
Фото: depositphotos.com
Японская компания Regard представит в городе Кокубундзи (входит в состав Токио) свой дом, где можно пожить в роли отца семейства. Участников выберут случайным образом среди онлайн-заявок, пишет PR Times.
Tokyo-chumon.com
Проект был создан с целью показать молодым людям, что семейная жизнь состоит не только из неприятных событий, но и из счастливых моментов. Для полного погружения в процесс в доме будут еще проживать «жена» и «дочь» участника, с которыми ему предстоит взаимодействовать.
Жену сыграет японская актриса Саори Койде. По легенде она талантливая пловчиха, любящая готовить для своих домочадцев. Про семилетнюю дочь сказано, что она «немножко плакса», однако очень любознательная и обожает своего отца. Тот, кто примет участие в этом квесте, будет заниматься благоустройством дома, совместно готовить семейный ужин и играть с дочкой. Также предусмотрены посиделки с женой — актриса, поддерживая разговор, поможет создать атмосферу, когда супруги уже восемь лет живут в браке.
Проект в том числе должен продемонстрировать преимущества жизни в частном доме. Большинство японцев, по западноевропейским меркам, живут в маленьких квартирах и задумываются о покупке собственного дома только тогда, когда у них рождается ребенок.
Ранее сообщалось о двухлетней девочке из Канады, которую решили порадовать бабушка с дедушкой. Дейв и Руби Данлоп из города Спенсервилл построили внучке огромный игрушечный домик по вселенной Гарри Поттера.
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Теги:
В мире , Гарри Поттер , Япония
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