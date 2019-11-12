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Иран ответил на попытку Европы ставить ультиматумы 

Lenta.ru 45 минут назад
Иран ответил на попытку Европы ставить ультиматумы
Фото: globallookpress.com
Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф раскритиковал попытку ЕС поставить перед Тегераном ультиматум по вопросу ядерной сделки. Об этом он написал в своем аккаунте в Twitter.
По его словам, Тегеран всячески пытается решить проблему, пока другие участники сделки прокрастинируют. «Вы требуете от Ирана соблюдать соглашение? ВЫ? Серьезно?» — возмутился Зариф. Он также попросил страны Европы привести хотя бы один пример соблюдения ими Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД).
Таким образом министр отреагировал на заявление европейских стран-участниц договора, которые поставили перед Ираном ультиматум: либо он продолжает соблюдать сделку, либо готовится к последствиям.
На прошлой неделе Иран возобновил обогащение на своем подземном ядерном объекте в Фордо, запрещенном по соглашению.
Европейские страны давно пытаются убедить Тегеран придерживаться заключенного в 2015 году СВПД. По договору, с Ирана снимают экономические и финансовые санкции в обмен на ограничение им ядерной деятельности. Исламская республика в ответ уже много раз обвиняла европейцев в неспособности обеспечить выполнение условий СВПД.
О сокращении своих обязательств по соглашению Тегеран предупредил еще 8 мая этого года. Тогда же президент Ирана Хасан Рухани объявил, что страна дает своим партнерам 60 дней, чтобы обеспечить ее интересы. В противном случае иранская сторона пригрозила снять ограничения на обогащение урана и отказаться от помощи посредников.
Это было спровоцировано продолжительным конфликтом с американской стороной. В мае 2018 года президент США Дональд Трамп разорвал ядерную сделку с Ираном и заново ввел санкции против Тегерана.
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Теги:
В мире , Хасан Роухани , Дональд Трамп , МИД , ЕС , Иран , Тегеран
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