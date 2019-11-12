Иран ответил на попытку Европы ставить ультиматумы

Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф раскритиковал попытку ЕС поставить перед Тегераном ультиматум по вопросу ядерной сделки. Об этом он написал в своем аккаунте в Twitter.

По его словам, Тегеран всячески пытается решить проблему, пока другие участники сделки прокрастинируют. «Вы требуете от Ирана соблюдать соглашение? ВЫ? Серьезно?» — возмутился Зариф. Он также попросил страны Европы привести хотя бы один пример соблюдения ими Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД).

Таким образом министр отреагировал на заявление европейских стран-участниц договора, которые поставили перед Ираном ультиматум: либо он продолжает соблюдать сделку, либо готовится к последствиям.

На прошлой неделе Иран возобновил обогащение на своем подземном ядерном объекте в Фордо, запрещенном по соглашению.

Европейские страны давно пытаются убедить Тегеран придерживаться заключенного в 2015 году СВПД. По договору, с Ирана снимают экономические и финансовые санкции в обмен на ограничение им ядерной деятельности. Исламская республика в ответ уже много раз обвиняла европейцев в неспособности обеспечить выполнение условий СВПД.

О сокращении своих обязательств по соглашению Тегеран предупредил еще 8 мая этого года. Тогда же президент Ирана Хасан Рухани объявил, что страна дает своим партнерам 60 дней, чтобы обеспечить ее интересы. В противном случае иранская сторона пригрозила снять ограничения на обогащение урана и отказаться от помощи посредников.