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В Италии непогода привела к закрытию школ и дорог 

РИА Новости 44 минуты назад
В Италии непогода привела к закрытию школ и дорог
Фото: РИА Новости
Непогода, обрушившаяся на южные и центральные регионы Италии, привела к закрытию школ, подтоплениям, падениям деревьев и закрытию дорог.
Во вторник служба гражданской обороны объявила "красный" уровень погодной опасности в южных областях Калабрия, Базиликата и на острове Сицилия. "Оранжевая" угроза установлена в регионе Апулия, "желтая" — в еще 10 итальянских регионах.
Спасательные службы призвали граждан избегать дорог вблизи рек и морского побережья и опасаться падения деревьев.
Несмотря на многочисленные вызовы пожарных, критических ситуаций выявлено не было. Также не сообщается о пострадавших.
Один из ударов стихии пришелся на старинный город Матера, который был объявлен Европейской культурной столицей 2019 года. Один из соседних с ней городков перенес смерч, что привело к 50 выездам пожарных бригад из-за падения деревьев и фонарных столбов.
Власти сразу нескольких провинций и городов в затронутых непогодой регионах распорядились о закрытии школ: во вторник на учебу не пошли школьники из Катании, Реджо-Калабрии, Бриндизи, Лечче и Неаполя.
Традиционно подверженная последствиям непогоды Венеция переживает период "высокой воды". Утром во вторник в пиковый период уровень морской воды достиг 127 сантиметров, что соответствует предпоследнему до критического уровню угрозы. На фото— и видеокадрах из Венеции видна затопленная площадь Сан-Марко, где туристы в резиновых сапогах передвигаются по мосткам. Всего в Венеции в результате дождей и прилива оказалось затоплено 45% поверхности.
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Теги:
В мире , Погода , Италия , Сицилия
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