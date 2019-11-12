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Лукашенко назвал условие отмены смертной казни в Белоруссии 

Rambler News Service + ещё 5 1 час назад
Названо условие отмены смертной казни в Белоруссии
Фото: РИА Новости
Смертная казнь в Белоруссии может быть отменена только в том случае, если за это на референдуме проголосует большинство граждан. Об этом заявил президент страны Александра Лукашенко, передает БелТА.
«Отвечая прямо на ваш вопрос: референдум решил эту проблему. Только референдум может ее отменить. Мы в этом направлении двигаемся», — сказал Лукашенко, отвечая на соответствующий вопрос на встрече с журналистами в Вене.
При этом белорусский лидер отметил, что выносить сейчас этот вопрос на референдум, «чтобы получить отрицательный ответ» не стоит. Он отметил, что ЕС требует от республики отменить смертную казнь, и белорусские власти договорились с политиками в Брюсселе работать вместе по этому направлению. По словам президента, они выработали дорожную карту по работе с белорусским обществом. Также глава государства задал риторический вопрос поднявшей эту тему австрийской журналистке о том, что считают австрийцы по поводу смертной казни.
«Не знаете… В этом и суть вашей демократии, с одной стороны. Чтобы вот так требовать от кого-то, рассуждать на эту тему, надо знать, что у тебя думает общество по этому вопросу», — сказал Лукашенко.
Он предположил, что австрийские журналисты не задают вопросы об отмене смертной казни при встречах с представителями США, где такой вид наказания существует. В 1996 году вопрос об отмене высшей меры наказания выносился в Белоруссии на общенациональный референдум. За сохранение смертной казни проголосовали почти 80,5% граждан, принявших участие в голосовании.
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Теги:
В мире , СНГ , ЕС , Вена
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