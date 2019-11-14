Минфин Турции оценил переговоры с США

Минфин Турции: переговоры с США прошли продуктивно

Мы сопровождали господина президента в ходе визита в Вашингтон, который довольно важен с точки зрения турецко-американских отношений. Мы приняли участие в переговорах в составе делегаций, которые прошли продуктивно, — написал министр на странице в Twitter.

Переговоры лидеров Турции и США прошли тет-а-тет в закрытом для прессы формате. Их продолжительность составила час и 15 минут.

Как ранее писал News.ru, источник, приближённый к американскому правительству, сообщил, что Трамп предложил Эрдогану заключить торговую сделку на сумму $100 млрд