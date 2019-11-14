Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
В Москве задержаны члены солнцевской ОПГ
В Москве задержаны члены солнцевской ОПГ
Криминал
Моди заговорил на русском после встречи с Путиным
Моди заговорил на русском после встречи с Путиным
Политика
Месть Эрдогана: Турция отправила боевиков в Европу
Месть Эрдогана: Турция отправила боевиков в Европу
В мире
Facebook уличили в слежке за пользователями
Facebook уличили в слежке за пользователями
Интернет

Минфин Турции: переговоры с США прошли продуктивно 

News.ru + ещё 24 12 минут назад
Минфин Турции оценил переговоры с США
Фото: Reuters
Турция и США в среду 13 ноября провели переговоры под председательством глав государств — Реджепа Тайипа Эрдогана и Дональда Трампа. Министр финансов и казначейства Турции Берат Албайрак отметил, что считает встречу в Вашингтоне плодотворной.
Мы сопровождали господина президента в ходе визита в Вашингтон, который довольно важен с точки зрения турецко-американских отношений. Мы приняли участие в переговорах в составе делегаций, которые прошли продуктивно, — написал министр на странице в Twitter.
Переговоры лидеров Турции и США прошли тет-а-тет в закрытом для прессы формате. Их продолжительность составила час и 15 минут.
Как ранее писал News.ru, источник, приближённый к американскому правительству, сообщил, что Трамп предложил Эрдогану заключить торговую сделку на сумму $100 млрд
Видео дня. Педагог не педофил: в известном ВУЗе разгорелся скандал
News.ru: последние новости
НАТО настроен на диалог с Россией НАТО настроен на диалог с Россией Коломойский призвал Украину восстанавливать отношения с Россией Коломойский призвал Украину восстанавливать отношения с Россией Киев пообещал ответить на пуск поездов по Крымскому мосту Киев пообещал ответить на пуск поездов по Крымскому мосту 
Теги:
В мире , Ближний Восток , Война в Сирии , Реджеп Эрдоган , Дональд Трамп , Берат Албайрак , Минфин , США , Турция
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Москве задержаны члены солнцевской ОПГ
В Москве задержаны члены солнцевской ОПГ 20
Моди заговорил на русском после встречи с Путиным
Моди заговорил на русском после встречи с Путиным 7
Месть Эрдогана: Турция отправила боевиков в Европу
Месть Эрдогана: Турция отправила боевиков в Европу 174
Facebook уличили в слежке за пользователями
Facebook уличили в слежке за пользователями
Россия направила ноту Великобритании
Россия направила ноту Великобритании 8
Видео
В НАТО раскрыли правду о партнерстве с Украиной
03:36
В НАТО раскрыли правду о партнерстве с Украиной
В мире Армия
В деле Соколова нашли мистику
01:09
В деле Соколова нашли мистику
Происшествия
«Продают Украину»: в Раде обсуждают скандальный закон
03:56
«Продают Украину»: в Раде обсуждают скандальный закон
В мире Конфликты
Секс-скандал в Раде: депутаты ополчились на Яременко
03:28
Секс-скандал в Раде: депутаты ополчились на Яременко
В мире
Раскрыты планы Соколова после убийства аспирантки
03:53
Раскрыты планы Соколова после убийства аспирантки
Происшествия
Грезы о возвращении Крыма: Киев придумал план
01:19
Грезы о возвращении Крыма: Киев придумал план
В мире Украина
Тимошенко стала противником Зеленского
03:56
Тимошенко стала противником Зеленского
Украина В мире
Отчаявшаяся пенсионерка упала на колени перед Медведевым
02:04
Отчаявшаяся пенсионерка упала на колени перед Медведевым
Политика Другое
Близ Донбасса загадочно погиб российский солдат
03:00
Близ Донбасса загадочно погиб российский солдат
Армия Войска
Доцента-убийцу Соколова оставили без работы
01:09
Доцента-убийцу Соколова оставили без работы
Происшествия Криминал
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение