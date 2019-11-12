Россия потеряла Боливию

Кто стоит за переворотом в латиноамериканской стране

Президент Боливии Эво Моралес под давлением армии и оппозиции объявил, что уходит в отставку. Это произошло на фоне массовых протестов боливийцев из-за манипуляций на недавних президентских выборах. Эксперты считают, что за отставкой социалиста Моралеса стоит не только недовольство народа, но и интересы Бразилии Соединённых Штатов . Для России уход президента может означать ухудшение отношений с Боливией, так как не исключено, что к власти в стране придут правые проамериканские силы.

#UPDATE Russia on Monday condemned opposition protests in Bolivia that led to the resignation of president Evo Morales, pointing to a "staged coup d'etat"https://t.co/Px6Ru9D6RF pic.twitter.com/hWnBgN9uAN— AFP news agency (@AFP) 11 ноября 2019 г. Моралес был не только первым представителем коренных народов Южной Америки, ставшим президентом Боливии, но и одним из самых долгоправящих южноамериканских лидеров. Он пришёл к власти в 2006 году, повторно он был избран в 2009-м. Во время его первого срока были приняты поправки в конституцию, позволяющие действующему президенту переизбираться только один раз. И тем не менее в 2014-м Моралес заявил, что первый его срок «не считается», так как проходил ещё при старой конституции, и пошёл на третий. Замахнувшись на четвёртый, он предварительно провёл референдум, на котором более половины боливийцев высказались против его переизбрания. Ни Моралеса, ни Конституционный суд это не смутило. Были приняты поправки, позволяющие ему баллотироваться на выборах 20 октября 2019 года.

На них действующий глава государства набрал 47,7%, а его главный конкурент Карлос Меса — 36,51%. Боливийская избирательная система позволяет не проводить второй тур выборов, если один из кандидатов набирает больше 40% голосов с отрывом больше 10% от ближайшего соперника. Таким образом, Моралес объявил о своей победе, но оппозиция с этим не согласилась, заявив о массовых фальсификациях на избирательных участках. В стране начались многотысячные демонстрации и столкновения с полицией, которые увенчались отставкой президента.

Эво Моралес сначала стойко держал удар и заявлял, что никуда уходить не собирается, но против него сыграли два фактора. С одной стороны, Организация американских государств 10 ноября выпустила заявление, в котором подчеркнула, что обнаружила «однозначные манипуляции» на выборах 20 октября. Боливии было рекомендовано провести новое голосование, на что Моралес согласился. Но его противники вошли во вкус и начали требовать не только перевыборов, но и отставки президента. Последней каплей стало давление на главу государства со стороны вооружённых сил.

После анализа конфликтной внутренней ситуации мы просим президента сдать свой мандат и позволить восстановить порядок и стабильность в стране во благо нашей Боливии, — заявил репортёрам 10 ноября генерал Уильямс Калиман.

До этого, 9 ноября, полиция отказалась принимать участие в дальнейших разгонах протестов, а армия открыто перешла на сторону демонстрантов. Ситуация начала приобретать опасную окраску для Моралеса, и, если верить его словам, объявление об отставке не помогло её успокоить. Опальный президент считает, что в стране происходит не что иное, как военный переворот, частое и печальное явление для Латинской Америки. Как ранее писал News.ru, самолёт Моралеса вылетел из столицы Ла-Паса, по неподтверждённым данным, лидер Боливии покинул страну.

Довожу до сведения мирового сообщества и боливийского народа: полицейский публично объявил, что ему дано указание незаконно арестовать меня, — написал Эво Моралес в Twitter 11 ноября. — Кроме того, преступные группировки напали на мой дом. Переворот подрывает верховенство закона.

US-backed right wing fascists ransack the house of #Bolivia’s elected president, Evo #Morales #GolpeDeEstadoEnBolivia

pic.twitter.com/J4XDcpYBMl— nonouzi (@Gerrrty) 11 ноября 2019 г. Вместе с Моралесом ушли в отставку и его ближайшие преемники, которые по конституции должны были замещать президента до внеочередных выборов: вице-президент и спикеры обеих палат парламента, а затем и первый вице-спикер сената. В результате президентское кресло досталось далеко не первой в очереди на него — второму вице-спикеру сената Жанин Аньес, представляющей оппозицию. Дата досрочных выборов пока не определена, но оппозиция хочет провести их как можно раньше, возможно, уже в середине декабря.

Заведующий группой архива и информационного обеспечения Центра политических исследований Института Латинской Америки РАН Александр Харламенко в разговоре с News.ru подчеркнул, что армия в Боливии до недавнего времени занимала нейтральную позицию: не выступала против Моралеса, но и не поддерживала его. Происходящее сейчас в стране, по его мнению, стало результатом давления правых сил, которые даже в период правления левого президента продолжали контролировать восточные боливийские департаменты, наиболее экономически развитые. Они шли на компромисс с социалистами только потому, что их не поддерживала Бразилия. А, как подчеркнул эксперт, все предыдущие перевороты в Боливии происходили при бразильском содействии.

Но в Бразилии в начале года пришёл к власти правый президент Жаир Болсонару, и противники Моралеса в восточных департаментах решили, что пришло время действовать. Создавшаяся революционная ситуация склонила военных, которые боялись раскола страны, выступить против президента. Кроме того, не обошлось и без участия США.

Александр Харламенко:

Соединённые Штаты не признали победы Моралеса на выборах 20 октября. С их ведома так же поступили все правые режимы Латинской Америки. Госдепартамент сразу потребовал от Моралеса учитывать мнение оппозиции и тот согласился на аудит выборов со стороны Организации американских государств, контролируемой Вашингтоном (кстати, оппозиция от этого аудита отказалась). Все левые и левоцентристкие правительства региона, которые на днях собирались в Аргентине на саммит группы «Пуэбла», таким образом, возложили ответственность за происходящее и на США.

При Моралесе американо-боливийские отношения оставляли желать лучшего. Он легализовал выращивание коки в Боливии — не только источника дохода для местных фермеров, но и сырья для производства наркотиков. За это США в 2008 году внесли страну в чёрный список государств, не противодействующих производству наркотиков, и регулярно критиковали Моралеса. Тот отвечал им взаимностью и обвинял Вашингтон в насильственной смене режимов в Южной Америке. Поэтому даже если американцы и не сыграли главной роли в его отставке, произошедшее стало хорошими новостями для Америки. Но не для России. Левое правительство Моралеса входило в число союзников Москвы в Латинской Америке. В частности, в 2014 году Боливия была одной из немногих стран, проголосовавших против резолюции ООН , осуждающей присоединение Крыма.

В связи с событиями в Боливии в международных СМИ уже появились провокационные обвинения против России во вмешательстве в противоборство на стороне Моралеса, — добавил Харламенко. — Так что ничего хорошего нам это не сулит, для интересов России это печальное событие с любой точки зрения. Особенно если учесть, что Боливия наряду с Ираном, Алжиром и Россией — одна из стран — учредителей газовой ОПЕК.

Экономическую политику Моралеса при этом не назовёшь провальной. В отличие от коллег-социалистов в Венесуэле, он привёл свою страну к устойчивому экономическому росту, хотя в целом она оставалась довольно бедной. Так, между 2006 и 2014 годами ВВП на душу населения удвоился, а число людей, живущих за чертой бедности, снизилось с 38% до 18%. Поэтому главные претензии боливийцев, хорошо заметные по лозунгам протестующих, состояли в том, что попытки Моралеса удержать власть подозрительно напоминают переход к диктатуре.