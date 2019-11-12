Президент Киргизии выступил против реформирования ООН

«В последнее время высказываются различные идеи по реформированию ООН, по замене её на другую форму мировой интеграции. Кыргызстан считает необходимым повышать эффективность и влияние этой универсальной международной организации через реализацию новых реформ», — цитирует Жээнбекова ТАСС.

По его словам, мир переживает «эпоху глобальных изменений», и в условиях формирования его многополярности, что «сопровождается противоречиями и характеризуется неустойчивостью и турбулентностью», появления новых интеграционных объединений эффективно противостоять современным вызовам и угрозам собственными силами не сможет ни одно государство.

Жээнбеков отметил, что в данной ситуации «многосторонняя дипломатия стала безальтернативным вариантом» решения глобальных проблем.

«Поэтому ООН мы рассматриваем как платформу, в которой малые государства активно участвуют в обсуждениях и разработке решений актуальных вопросов», — подчеркнул он.

Также Жээнбеков добавил, что Киргизия останется «надёжным партнером» организации и сотрудничество с ней — приоритетное направление для развития страны в мирной, безопасной, устойчивой атмосфере.

«Мы и дальше будем развивать конструктивные взаимоотношения», — подчеркнул он, напомнив о проведении Киргизией при «активной поддержке» ООН «многоплановых реформ», ключевые направления которых отмечены в Национальной стратегии устойчивого развития страны.

В июне 2018 года президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал реформировать Совбез ООН, заявив, что «судьба мирового сообщества не может находиться в руках пяти постоянных членов Совбеза», и все государства мира должны иметь право участвовать в его работе.

Позднее Россия и Индия подтвердили необходимость реформирования органа для того, чтобы «он лучше отражал современный мировой порядок и был более эффективным в противодействии возникающим глобальным вызовам».