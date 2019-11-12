В Киеве оценили вероятность встречи Путина и Зеленского

Глава МИД Украины считает маловероятной встречу Путина и Зеленского

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко дал понять, что не стоит ожидать в ближайшее время двусторонней встречи украинского президента Владимира Зеленского и президента России Владимира Путина . Об этом сообщает Украинская служба Би-би-си, которая опубликовала во вторник интервью с Пристайко, в котором он комментирует предложение экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева помочь с организацией встречи лидеров России и Украины.

В ответ на вопрос, считает ли он реальной возможность встречи Путина и Зеленского вне нормандского формата, Пристайко сказал: "Я, так же как и вы, сегодня утром услышал, что такая встреча возможна".

Однако глава МИД Украины отметил, что такую возможность следует обсуждать только после подтверждения от российской стороны.

"Тогда мы будем принимать решение", — сказал Пристайко.

Глава МИД Украины добавил, что Украина намерена продолжить переговоры об урегулировании конфликта в Донбассе в формате "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина), поскольку считает его более комфортным для себя.

"Но мы остаемся в нормандском формате, — заявил Пристайко. — Мы не просто уважаем то, что было сделано, но и, давайте не забывать, Франция и Германия являются теми силами, которые позволяют нам вести переговоры с немножко другой позиции, чем когда мы говорим тет-а-тет ".

Пристайко сказал, что он присутствовал при обсуждении вопроса об возможности проведения в Казахстане российско-украинской встречи в верхах. Разговор Назарбаева и Зеленского состоялся в конце октября в Японии, куда они были приглашены на интронизацию нового императора. По словам главы украинского МИД, предложение Назарбаева имело чисто дипломатический характер.

"Если нужна помощь — я готов помочь", — пересказал Пристайко суть предложения Назарбаева.

По словам министра, Зеленский ответил: "Спасибо, нам нужна любая помощь, давайте встречаться ".

Пристайко добавил, что Зеленский подтвердил Назарбаеву свою готовность встретиться с президентом России, также как он заявлял об этом канцлеру Германии Ангеле Меркель и президенту Франции Эмманюэлю Макрону. Однако, по словам главы МИД Украины, Зеленский не рассматривает двусторонние переговоры с российским лидером в качестве альтернативы саммиту в нормандском формате.

"О том, что давайте мы вместо чего-то устроим эту встречу — такого разговора не было ", — сказал Пристайко в интервью Би-би-си.