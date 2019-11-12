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Глава МИД Украины считает маловероятной встречу Путина и Зеленского 

ТАСС + ещё 74 33 минуты назад
В Киеве оценили вероятность встречи Путина и Зеленского
Фото: РИА Новости
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко дал понять, что не стоит ожидать в ближайшее время двусторонней встречи украинского президента Владимира Зеленского и президента России Владимира Путина. Об этом сообщает Украинская служба Би-би-си, которая опубликовала во вторник интервью с Пристайко, в котором он комментирует предложение экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева помочь с организацией встречи лидеров России и Украины.
В ответ на вопрос, считает ли он реальной возможность встречи Путина и Зеленского вне нормандского формата, Пристайко сказал: "Я, так же как и вы, сегодня утром услышал, что такая встреча возможна".
Однако глава МИД Украины отметил, что такую возможность следует обсуждать только после подтверждения от российской стороны.
"Тогда мы будем принимать решение", — сказал Пристайко.
Глава МИД Украины добавил, что Украина намерена продолжить переговоры об урегулировании конфликта в Донбассе в формате "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина), поскольку считает его более комфортным для себя.
"Но мы остаемся в нормандском формате, — заявил Пристайко. — Мы не просто уважаем то, что было сделано, но и, давайте не забывать, Франция и Германия являются теми силами, которые позволяют нам вести переговоры с немножко другой позиции, чем когда мы говорим тет-а-тет ".
Пристайко сказал, что он присутствовал при обсуждении вопроса об возможности проведения в Казахстане российско-украинской встречи в верхах. Разговор Назарбаева и Зеленского состоялся в конце октября в Японии, куда они были приглашены на интронизацию нового императора. По словам главы украинского МИД, предложение Назарбаева имело чисто дипломатический характер.
"Если нужна помощь — я готов помочь", — пересказал Пристайко суть предложения Назарбаева.
По словам министра, Зеленский ответил: "Спасибо, нам нужна любая помощь, давайте встречаться ".
Пристайко добавил, что Зеленский подтвердил Назарбаеву свою готовность встретиться с президентом России, также как он заявлял об этом канцлеру Германии Ангеле Меркель и президенту Франции Эмманюэлю Макрону. Однако, по словам главы МИД Украины, Зеленский не рассматривает двусторонние переговоры с российским лидером в качестве альтернативы саммиту в нормандском формате.
"О том, что давайте мы вместо чего-то устроим эту встречу — такого разговора не было ", — сказал Пристайко в интервью Би-би-си.
Во вторник первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил, что предложил организовать в Казахстане встречу президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя предложение Назарбаева, заявил, что встреча президентов России и Украины без ее тщательной подготовки не принесла бы большую пользу. По словам Пескова, Москва сейчас сосредоточена на вопросах, связанных с подготовкой саммита в нормандском формате.
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Теги:
В мире , Политика , СНГ , Украина , Дмитрий Песков , Вадим Пристайко , Нурсултан Назарбаев , Владимир Зеленский , Владимир Путин , МИД
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