На Украине назвали условия прекращения войны с РФ

На Украине назвали условия прекращения войны с Россией

Фактически Украина Россия находятся в состоянии войны, которая будет закончена только после возвращения территорий Донбасса и Крыма и выплаты компенсаций со стороны агрессора. Такое заявление сделал украинский вице-премьер Дмитрий Кулеба в интервью «РБК Украина».

Украинский политик рассказал, что поддерживает переговорный процесс в сторону нормализации отношений двух стран. Однако, по его мнению, мир не может наступить, если Украина откажется от своих интересов в пользу России. «Конец войны — это деньги, заплаченные за агрессию, и возврат Крыма, сколько бы времени на это не ушло», — подчеркнул Кулеба.

Вице-премьер также сравнил присоединение Крыма к России с тем, как в начале 40-х годов в состав СССР вошли прибалтийские республики. Политик напомнил, что присоединение Литвы, Латвии и Эстонии не признали на Западе, но при этом западные страны продолжили сотрудничать с Советским союзом.

Кулеба уверен, что Крым снова станет частью Украины и рассказал о готовности «воевать» за возвращение полуострова. Однако политик уточнил, что Киев будет вести эту войну политико-экономическими методами.