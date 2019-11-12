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На Украине назвали условия прекращения войны с Россией 

Ura.Ru 33 минуты назад
На Украине назвали условия прекращения войны с РФ
Фото: РИА Новости
Фактически Украина и Россия находятся в состоянии войны, которая будет закончена только после возвращения территорий Донбасса и Крыма и выплаты компенсаций со стороны агрессора. Такое заявление сделал украинский вице-премьер Дмитрий Кулеба в интервью «РБК Украина».
Украинский политик рассказал, что поддерживает переговорный процесс в сторону нормализации отношений двух стран. Однако, по его мнению, мир не может наступить, если Украина откажется от своих интересов в пользу России. «Конец войны — это деньги, заплаченные за агрессию, и возврат Крыма, сколько бы времени на это не ушло», — подчеркнул Кулеба.
Вице-премьер также сравнил присоединение Крыма к России с тем, как в начале 40-х годов в состав СССР вошли прибалтийские республики. Политик напомнил, что присоединение Литвы, Латвии и Эстонии не признали на Западе, но при этом западные страны продолжили сотрудничать с Советским союзом.
Кулеба уверен, что Крым снова станет частью Украины и рассказал о готовности «воевать» за возвращение полуострова. Однако политик уточнил, что Киев будет вести эту войну политико-экономическими методами.
Ранее телеканал RT передавал, что участники Комиссии НАТО — Украина призвали Россию вернуть Украине контроль над полуостровом и допустить на его территорию международные наблюдательные организации. Однако представитель МИДа Мария Захарова назвала это заявление «сотрясанием воздуха».
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Комментарии54 
Теги:
В мире , Политика , Дмитрий Кулеба , Мария Захарова , МИД , НАТО , РБК-Украина , Russia Today , Республика Крым
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