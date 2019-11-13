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Россию и Китай назвали главными угрозами для США 

Lenta.ru + ещё 11 1 час назад
Россию и Китай назвали главными угрозами для США
Фото: Twitter / @engadget
Россия и Китай — самые серьезные угрозы для безопасности США, заявил глава Пентагона Марк Эспер. Его слова приводятся на сайте ведомства.
«Национальная стратегия обороны США основывается на возвращении конкуренции великих держав», — сказано в сообщении. При этом в ведомстве отмечают, что наращивание военного потенциала делает Китай более серьезной угрозой по сравнению с Россией.
В июле директор разведывательного управления Министерства обороны США генерал-лейтенант Роберт Эшли заявил, что Москва представляет угрозу для Вашингтона в краткосрочной перспективе, а Пекин — в долгосрочной. По его мнению, если страну «припереть к стенке», то она может реагировать непредсказуемым образом.
Эшли подчеркнул, что это вполне применимо к России. «Экзистенциальную угрозу» для Америки также представляют «несколько тысяч ядерных зарядов», которые есть у Москвы, отметил он. «Китайцы лидируют в экономическом плане. Это долгосрочное», — добавил генерал-лейтенант.
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Теги:
В мире , Марк Эспер , Пентагон , Китай , США
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