Россию и Китай назвали главными угрозами для США

«Национальная стратегия обороны США основывается на возвращении конкуренции великих держав», — сказано в сообщении. При этом в ведомстве отмечают, что наращивание военного потенциала делает Китай более серьезной угрозой по сравнению с Россией.

В июле директор разведывательного управления Министерства обороны США генерал-лейтенант Роберт Эшли заявил, что Москва представляет угрозу для Вашингтона в краткосрочной перспективе, а Пекин — в долгосрочной. По его мнению, если страну «припереть к стенке», то она может реагировать непредсказуемым образом.

Эшли подчеркнул, что это вполне применимо к России. «Экзистенциальную угрозу» для Америки также представляют «несколько тысяч ядерных зарядов», которые есть у Москвы, отметил он. «Китайцы лидируют в экономическом плане. Это долгосрочное», — добавил генерал-лейтенант.