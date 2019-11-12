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Трамп запрещал комментировать инцидент в Керченском проливе 

Рамблер + ещё 12 24 минуты назад
Трамп запрещал комментировать инцидент в Керченском проливе
Фото: Reuters
Президент США Дональд Трамп запретил Белому дому публиковать заявления о задержании Россией украинских кораблей в Керченском проливе в ноябре 2018 года. Об этом сообщает National Public Radio (NPR).
NPR опубликовало стенограмму показаний Кристофера Андерсона, экс-советника бывшего спецпредставителя США по Украине.
«В то время как мои коллеги из Госдепартамента быстро подготовили заявление, осуждающее Россию за эскалацию, официальные лица в Белом доме заблокировали ее публикацию. <…> Президент наложил запрет на любые заявления», — утверждает Андерсон.
Запрет он связал с желанием руководства получить больше информации.
«Это была сложная ситуация. Было неясно, вышли ли корабли в международные воды», — отметил он.
Как именно Андерсон узнал о наложенном Трапом запрете, он вспомнить не смог. Он предположил, что «из телефонного звонка».
Андерсон обратил внимание, что с заявлениями выступили госсекретарь Майк Помпео и экс-постпред США в ООН Никки Хейли, но Белый дом комментариев не дал.
Как сообщал «Рамблер», ФСБ задержала украинских моряков в ноябре 2018-го в Керченском проливе. В спецслужбе заявили, что два катера и буксир ВМС Украины незаконно вошли в территориальные воды РФ, опасно маневрировали и не реагировали на требования, поэтому их задержали с применением оружия. В результате трое украинцев получили ранения.
Корабли с 24-ю моряками доставили в порт Керчи, моряков арестовали за незаконное пересечение границы. В сентябре 2019-го их освободили в рамках обмена заключенными между Россией и Украиной.
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Редактор:  Мария Иванова
Теги:
В мире , Конфликты , США , Дональд Трамп , Никки Хейли , ФСБ , ООН , Госдеп США
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