Трамп запрещал комментировать инцидент в Керченском проливе

NPR опубликовало стенограмму показаний Кристофера Андерсона, экс-советника бывшего спецпредставителя США по Украине.

«В то время как мои коллеги из Госдепартамента быстро подготовили заявление, осуждающее Россию за эскалацию, официальные лица в Белом доме заблокировали ее публикацию. <…> Президент наложил запрет на любые заявления», — утверждает Андерсон.

Запрет он связал с желанием руководства получить больше информации.

«Это была сложная ситуация. Было неясно, вышли ли корабли в международные воды», — отметил он.

Как именно Андерсон узнал о наложенном Трапом запрете, он вспомнить не смог. Он предположил, что «из телефонного звонка».

Андерсон обратил внимание, что с заявлениями выступили госсекретарь Майк Помпео и экс-постпред США в ООН Никки Хейли , но Белый дом комментариев не дал.

Как сообщал «Рамблер», ФСБ задержала украинских моряков в ноябре 2018-го в Керченском проливе. В спецслужбе заявили, что два катера и буксир ВМС Украины незаконно вошли в территориальные воды РФ, опасно маневрировали и не реагировали на требования, поэтому их задержали с применением оружия. В результате трое украинцев получили ранения.

Корабли с 24-ю моряками доставили в порт Керчи, моряков арестовали за незаконное пересечение границы. В сентябре 2019-го их освободили в рамках обмена заключенными между Россией и Украиной.