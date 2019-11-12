Трамп назвал первый разговор с Зеленским волнующим 

Президент США Дональд Трамп пообещал обнародовать на этой неделе стенограмму своего первого разговора с украинским лидером Владимиром Зеленским. Он выразил уверенность в том, что публика найдёт эту беседу волнующей.
Трамп подчеркнул, что продолжит оставаться самым траспарентным хозяином Белого дома в истории Соединённых Штатов и опубликует стенограмму телефонного разговора, состоявшегося в апреле 2019 года, уже на этой неделе. Как написал глава США в своём микроблоге, это самый важный его разговор с Зеленским.
Как уже писал News.ru, ранее Дональд Трамп уже заявлял о своей готовности обнародовать содержание первого разговора с президентом Украины, но назвал это плохим прецедентом.