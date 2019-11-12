Зеленского погубят «любимые друзья», заявил украинский миллионер

Украинский миллионер и телеведущий Андрей Пальчевский назвал ошибку в выборе людей одной из причин роста недовольства в стране политикой президента Владимира Зеленского . Об этом он заявил в интервью телеканалу "112".

По мнению бизнесмена, Зеленский выглядит растерянным, поскольку он ошибся в выборе людей, призванных вывести Украину из кризиса.

"А еще пара назначений. В первую очередь губят Владимира Зеленского "любимые друзья", — отметил Пальчевский.

Он подчеркнул, что другим фактором развития протестных настроений стала "непопулярная" земельная реформа, которая подразумевает отмену моратория на продажу земли сельскохозяйственного назначения, а также перспектива повышения тарифов на газ.