Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Израиле заложили памятник жертвам блокады Ленинграда 

ТК «Звезда» + ещё 6 39 минут назад
В Израиле заложили памятник жертвам блокады Ленинграда
Фото: РИА Новости
Иерусалим является вторым после Санкт-Петербурга городом по количеству проживающих в нем блокадников.
Торжественная церемония закладки монумента «Свеча памяти» прошла в Иерусалиме 12 ноября. Памятник, посвященный жертвам блокадного Ленинграда, будет возведен в центре Иерусалима, в парке Сакер. В его фундаменте находится капсула с землей с Пискаревского мемориала.
«Над созданием монумента "Свеча памяти" трудились совместно архитекторы и скульпторы обеих стран — Израиля и России. Главный элемент композиции — стела в виде свечи — на которой размещены бронзовые символы Израиля и Ленинграда», — подчеркнул ведущий торжественной церемонии Михаил Рискин.
Мэр Иерусалима напомнил, что Израиль является вторым городом после Санкт-Петербурга по числу проживающих здесь блокадников. По данным Комитета по внешним связям Петербурга, в настоящий момент в Израиле проживает 1,3 тысячи блокадников и почти семь тысяч ветеранов Великой Отечественной войны.
От разработки до создания памятника — проект осуществлялся правительством Санкт-Петербурга и Израиля совместно. Первые лица уже отметили, что памятник станет символом российско-израильских отношений.
«Для нас сегодняшний день необычайно важен. В январе следующего года тут уже будет стоять памятник. Это важная веха для еврейского и русского народов. Место, где мы устанавливаем памятник — физический центр Израиля. Тут сосредоточены все национальные институты: израильский парламент, высший суд, министерства. Сам факт наличия памятника в таком месте говорит о глубокой связи между русским и еврейским народом», — сообщил мэр Иерусалима Моше Лион, передает «Петербургский дневник».
Открытие памятника состоится 27 января 2020-го года, когда в России отмечается День снятия блокады Ленинграда, а во всем мире — День памяти жертв холокоста.
Видео дня. Кормившую грудью ребенка женщину выгнали из Третьяковки
ТК «Звезда»: последние новости
У известной украинской телеведущей диагностировали рак У известной украинской телеведущей диагностировали рак Россиянина Буркова экстрадировали из Израиля в США Россиянина Буркова экстрадировали из Израиля в США Асад: конфликт в Сирии - миниатюрная модель третьей мировой Асад: конфликт в Сирии - миниатюрная модель третьей мировой
Комментарии 
Теги:
В мире , Правительство Санкт-Петербурга , Иерусалим , Израиль , Санкт-Петербург
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Европа лишает граждан России главной мечты
Европа лишает граждан России главной мечты 185
Россиян предупредили об аномальных холодах
Россиян предупредили об аномальных холодах 3
Дочь Боярского купила квартиры в Петербурге за 70 ммлн
Дочь Боярского купила квартиры в Петербурге за 70 ммлн 10
«Папа отмазал»: доцент-убийца был судим за гибель человека
«Папа отмазал»: доцент-убийца был судим за гибель человека 226
ЧП в небе: самолет экстренно приземлился в России
ЧП в небе: самолет экстренно приземлился в России
Видео
Дания испугалась «арктического кулака» России
00:38
Дания испугалась «арктического кулака» России
Оружие Армия
Европа лишает граждан России главной мечты
01:17
Европа лишает граждан России главной мечты
Общество В мире
Родственница рассказала о выбросившейся с детьми матери
03:20
Родственница рассказала о выбросившейся с детьми матери
Происшествия
У известной украинской телеведущей обнаружили рак
02:15
У известной украинской телеведущей обнаружили рак
В мире Другое
Россиянина Буркова экстрадировали в США
01:44
Россиянина Буркова экстрадировали в США
В мире Политика
Глава Пентагона заговорил на русском языке
00:50
Глава Пентагона заговорил на русском языке
В мире Армия
«Крым будет украинским»
01:19
«Крым будет украинским»
В мире Другое
Затопление крупнейшего ТЦ в мире попало на видео
00:18
Затопление крупнейшего ТЦ в мире попало на видео
В мире Происшествия
Появилось видео бала с убившим аспирантку доцентом
00:45
Появилось видео бала с убившим аспирантку доцентом
Происшествия
Появилось видео ракетных ударов по Израилю
01:24
Появилось видео ракетных ударов по Израилю
Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение