В Израиле заложили памятник жертвам блокады Ленинграда

Иерусалим является вторым после Санкт-Петербурга городом по количеству проживающих в нем блокадников.

Торжественная церемония закладки монумента «Свеча памяти» прошла в Иерусалиме 12 ноября. Памятник, посвященный жертвам блокадного Ленинграда, будет возведен в центре Иерусалима, в парке Сакер. В его фундаменте находится капсула с землей с Пискаревского мемориала.

«Над созданием монумента "Свеча памяти" трудились совместно архитекторы и скульпторы обеих стран — Израиля и России. Главный элемент композиции — стела в виде свечи — на которой размещены бронзовые символы Израиля и Ленинграда», — подчеркнул ведущий торжественной церемонии Михаил Рискин.

Мэр Иерусалима напомнил, что Израиль является вторым городом после Санкт-Петербурга по числу проживающих здесь блокадников. По данным Комитета по внешним связям Петербурга, в настоящий момент в Израиле проживает 1,3 тысячи блокадников и почти семь тысяч ветеранов Великой Отечественной войны.

От разработки до создания памятника — проект осуществлялся правительством Санкт-Петербурга и Израиля совместно. Первые лица уже отметили, что памятник станет символом российско-израильских отношений.

«Для нас сегодняшний день необычайно важен. В январе следующего года тут уже будет стоять памятник. Это важная веха для еврейского и русского народов. Место, где мы устанавливаем памятник — физический центр Израиля. Тут сосредоточены все национальные институты: израильский парламент, высший суд, министерства. Сам факт наличия памятника в таком месте говорит о глубокой связи между русским и еврейским народом», — сообщил мэр Иерусалима Моше Лион, передает «Петербургский дневник».

Открытие памятника состоится 27 января 2020-го года, когда в России отмечается День снятия блокады Ленинграда, а во всем мире — День памяти жертв холокоста.