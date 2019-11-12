Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Франция заранее объявила Россию виновной в срыве нормандского саммита 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 2 43 минуты назад
Франция решила обвинить Россию заранее
Фото: ТАСС
Как утверждает французский посол на Украине Этьен де Понсен, если встреча лидеров нормандской четверки (Россия, Украина, Франция, Германия) не состоится, то ответственной за срыв будет Москва.
По его словам, «всем будет понятно, что такое произошло по вине российской стороны». Однако он считает, что переговоры все же состоятся, пишет «День».
Глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что уже «есть примерные даты» проведения встречи, передает РИА «Новости».
Пристайко выразил надежду на то, что Киеву «удастся провести эти переговоры таким образом», чтобы не только «выжить», но и «развиваться дальше».
Напомним, Кремль сообщил, что конкретных сроков проведения саммита «нормандской четверки» пока нет, так как запросы «одной из сторон» постоянно меняются.
Видео дня. Травят в России: гомосексуалист дал интервью СМИ
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Мексика предоставила политическое убежище Моралесу Мексика предоставила политическое убежище Моралесу Грузинский телеведущий Габуния рассказал о сексуальных домогательствах священника Грузинский телеведущий Габуния рассказал о сексуальных домогательствах священника Асад назвал причину войны в Сирии Асад назвал причину войны в Сирии 
Теги:
В мире , Политика , Вадим Пристайко , МИД , РИА Новости , Германия , Франция
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Изменение климата может снова «сделать РФ великой»
Изменение климата может снова «сделать РФ великой» 20
«Ведем войну с РФ»: Киев верит в возвращение Крыма
«Ведем войну с РФ»: Киев верит в возвращение Крыма 47
На Украине назвали первый шаг к возвращению Донбасса
На Украине назвали первый шаг к возвращению Донбасса 6
«Зеленского погубят любимые друзья»
«Зеленского погубят любимые друзья» 4
РФ получит доступ в созданные на деньги США лаборатории
РФ получит доступ в созданные на деньги США лаборатории
Видео
МИД ответил на обвинения в гибели главы «Белых касок»
03:32
МИД ответил на обвинения в гибели главы «Белых касок»
Политика
Соколова заключили под стражу
00:56
Соколова заключили под стражу
Происшествия Криминал
Появились подробности о выпавшей из окна москвичке
00:21
Появились подробности о выпавшей из окна москвичке
Происшествия
Российской бизнесвумен дали 15 лет в Кувейте
00:58
Российской бизнесвумен дали 15 лет в Кувейте
Происшествия
Опубликовано видео из квартиры доцента-убийцы
00:43
Опубликовано видео из квартиры доцента-убийцы
Происшествия
Знакомый назвал «подставой» задержание Соколова
00:56
Знакомый назвал «подставой» задержание Соколова
Происшествия
Девять врачей уволились из онкоцентра Блохина
03:36
Девять врачей уволились из онкоцентра Блохина
Общество
Украинцы разочаровываются в Зеленском
01:24
Украинцы разочаровываются в Зеленском
В мире Украина
Взрыв произошел на пивзаводе «Балтика»
00:28
Взрыв произошел на пивзаводе «Балтика»
Происшествия Катастрофы
Доцент-убийца мог поставлять оружие банде Субботы
00:43
Доцент-убийца мог поставлять оружие банде Субботы
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение