Франция заранее объявила Россию виновной в срыве нормандского саммита

Как утверждает французский посол на Украине Этьен де Понсен, если встреча лидеров нормандской четверки ( Россия , Украина, Франция Германия ) не состоится, то ответственной за срыв будет Москва

По его словам, «всем будет понятно, что такое произошло по вине российской стороны». Однако он считает, что переговоры все же состоятся, пишет «День».

Пристайко выразил надежду на то, что Киеву «удастся провести эти переговоры таким образом», чтобы не только «выжить», но и «развиваться дальше».

Напомним, Кремль сообщил, что конкретных сроков проведения саммита «нормандской четверки» пока нет, так как запросы «одной из сторон» постоянно меняются.