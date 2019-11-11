Помпео: США рассчитывают на диалог с Россией

У нашей администрации есть основная миссия — противодействовать действиям России на Украине и в Сирии , — отметил политик.

По его словам, власти должны найти сферы, где две стороны смогут вести конструктивный диалог, передаёт «Интерфакс».