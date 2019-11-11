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Помпео: США рассчитывают на диалог с Россией 

News.ru 1 час назад
США рассчитывают на диалог с Россией
Фото: Ron Sachs/Consolidated News Photos
Госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что Вашингтон ищет точки соприкосновения для сотрудничества с РФ, мешая Москве вести свою внешнюю политику.
У нашей администрации есть основная миссия — противодействовать действиям России на Украине и в Сирии, — отметил политик.
По его словам, власти должны найти сферы, где две стороны смогут вести конструктивный диалог, передаёт «Интерфакс».
Ранее Помпео на пресс-конференции в Берлине назвал Украину американским проектом. Он заявил, что Вашингтон предоставил Киеву оружие, чтобы Украина «могла сражаться против русских». На такой шаг пошла только администрация президента Дональда Трампа. Предыдущий глава Белого дома отказывался это делать. Он объяснил это тем, что Вашингтон «очень привержен» вопросу достижения стабильности в этой восточноевропейской стране. Кроме того, госсекретарь обрушился с критикой на власти России и Китая, писал News.ru.
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Теги:
В мире , Майкл Помпео , Дональд Трамп , Администрация Президента РФ , Интерфакс , Москва , Сирия , США
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