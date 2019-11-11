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Франция, Германия и Британия призвали Иран не нарушать ядерную сделку 

Говорит Москва 1 час назад
Три страны призвали Иран не нарушать ядерную сделку
Фото: ТАСС
В совместном заявлении трёх стран выражается обеспокоенность в связи с решением Тегерана возобновить обогащение урана на ядерном объекте Фордо.
«Иран должен незамедлительно вернуться к полному соблюдению обязательств, взятых на себя в рамках соглашения. Также мы призываем Иран полностью сотрудничать с МАГАТЭ», — отмечается в заявлении МИДов Франции, Германии и Великобритании.
Сегодня МАГАТЭ обнародовало доклад, в котором говорится, что на одном из иранских объектов, информацию о котором Тегеран не предоставлял организации, обнаружены частицы урана.
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Теги:
В мире , МАГАТЭ , Германия , Иран , Тегеран , Франция
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