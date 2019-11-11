Три страны призвали Иран не нарушать ядерную сделку

Франция, Германия и Британия призвали Иран не нарушать ядерную сделку

В совместном заявлении трёх стран выражается обеспокоенность в связи с решением Тегерана возобновить обогащение урана на ядерном объекте Фордо.

«Иран должен незамедлительно вернуться к полному соблюдению обязательств, взятых на себя в рамках соглашения. Также мы призываем Иран полностью сотрудничать с МАГАТЭ», — отмечается в заявлении МИДов Франции, Германии и Великобритании.

Сегодня МАГАТЭ обнародовало доклад, в котором говорится, что на одном из иранских объектов, информацию о котором Тегеран не предоставлял организации, обнаружены частицы урана.