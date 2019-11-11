Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Украина назвала условие прекращения «войны за Крым» 

Lenta.ru 46 минут назад
Украина назвала условие прекращения «войны за Крым»
Фото: РИА Новости
Фактическое состояние войны между Россией и Украиной завершится только после возврата оккупированных территорий, в частности Крыма, заявил вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба. Об этом он рассказал в беседе с «РБК-Украина».
Кулеба выступил за нормализацию отношений с Москвой, однако, по его словам, это не произойдет по принципу «взяли и забыли». Он подчеркнул, что России нужно заплатить за агрессию деньгами, а также возвратом полуострова.
«Война началась с Крыма — война Крымом и закончится. И мы в этой войне будем воевать за Крым. Воевать — я имею в виду, прежде всего, политико-экономическим путем», — сказал чиновник, добавив, что необходимо подсчитать долги Москвы за разрушение Донбасса.
10 ноября Кулеба заявил в эфире украинского Пятого канала, что Украине нужно научиться жить рядом с Россией. По его словам, Киев и Москва являются «заложниками географии». В связи с этим им необходимо строить отношения на трех уровнях: межличностном, экономическом и политическом.
В сентябре президент России Владимир Путин назвал полную нормализацию отношений Москвы и Киева неизбежной. Он отметил, что это произойдет потому, что Россия и Украина — две части одного и того же народа.
Отношения между Москвой и Киевом ухудшились после воссоединения Крыма с Россией в марте 2014 года и начала конфликта в Донбассе в апреле того же года. Украина обвиняет Россию в ведении военных действий на юго-востоке своей территории и называет ее страной-агрессором. Кремль отвергает эти обвинения, указывая на отсутствие доказательств.
Видео дня. Травят в России: гомосексуалист дал интервью СМИ
Последние новости
Арестован подозреваемый в убийстве аспирантки историк Соколов Арестован подозреваемый в убийстве аспирантки историк Соколов Доцент СПбГУ рассказал свою версию убийства аспирантки Доцент СПбГУ рассказал свою версию убийства аспирантки При строительстве Восточного украли каждый десятый рубль При строительстве Восточного украли каждый десятый рубль
Комментарии7 
Теги:
В мире , Политика , Украина , Дмитрий Кулеба , Владимир Путин , РБК-Украина , Москва , Республика Крым
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы не уснули: как Украина отомстит России
Пока вы не уснули: как Украина отомстит России 68
Российской бизнесвумен дали 15 лет в Кувейте
Российской бизнесвумен дали 15 лет в Кувейте 6
Знакомый назвал «подставой» задержание Соколова
Знакомый назвал «подставой» задержание Соколова 22
Появились подробности о выпавшей из окна москвичке
Появились подробности о выпавшей из окна москвичке 11
Украинцы разочаровываются в Зеленском
Украинцы разочаровываются в Зеленском 212
Видео
Соколова заключили под стражу
00:56
Соколова заключили под стражу
Происшествия Криминал
Появились подробности о выпавшей из окна москвичке
00:21
Появились подробности о выпавшей из окна москвичке
Происшествия
Опубликовано видео из квартиры доцента-убийцы
00:43
Опубликовано видео из квартиры доцента-убийцы
Происшествия
Знакомый назвал «подставой» задержание Соколова
00:56
Знакомый назвал «подставой» задержание Соколова
Происшествия
Девять врачей уволились из онкоцентра Блохина
03:36
Девять врачей уволились из онкоцентра Блохина
Общество
Украинцы разочаровываются в Зеленском
01:24
Украинцы разочаровываются в Зеленском
В мире Украина
Взрыв произошел на пивзаводе «Балтика»
00:28
Взрыв произошел на пивзаводе «Балтика»
Происшествия Катастрофы
Доцент-убийца мог поставлять оружие банде Субботы
00:43
Доцент-убийца мог поставлять оружие банде Субботы
Происшествия
Главный враг России идет в президенты
01:04
Главный враг России идет в президенты
В мире Политика
Малышева в «странном состоянии» попала на видео
00:20
Малышева в «странном состоянии» попала на видео
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение