«Хрен вам, а не земля Украины»: В Раде против нового закона

«Хрен вам, а не земля Украины!»: в Раде раскритиковали земельную реформу

"Вы просчитались, господа, не выйдет. Хрен вам, а не земля Украины, запомнили?", — заявил депутат.

Рабинович предложил сначала провести всеобщий референдум и уже после этого выносить законопроект на рассмотрение в Раду. Он призвал депутатов забыть все политические разногласия и не позволить "продавать землю" страны иностранцам.

Ранее планировалось, что депутаты рассмотрят законопроекты о рынке земли одними из первых на пленарном заседании во вторник. Позже законопроект сняли с повестки работы Рады.

Мораторий на продажу сельхозземель действует на Украине уже 14 лет. МВФ ждет от Киева принятия земельной реформы, которую власти затягивают уже несколько лет. В парламенте предыдущего созыва не было консенсуса по этому вопросу — ряд фракций выступал против открытия рынка земли, опасаясь, что крупные иностранные корпорации скупят ее у населения по низким ценам.

Ранее Зеленский рассказал о законопроекте, регулирующем рынок земли. По его словам, в документе будет закреплено право продажи и покупки земли только украинскими гражданами и компаниями.