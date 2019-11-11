Безвизовое рабство: Трамп сделал Польше подарок

В День независимости Польши США отменили визовый режим со страной. Теперь поляки смогут находиться в Штатах на протяжении трех месяцев только с загранпаспортом. Открытие границ может спровоцировать отток в США граждан Польши, которых и так проживает за океаном свыше 12 млн человек. Однако заменить уехавших сможет дешевая рабочая сила из Украины

Граждане Польши с 11 ноября смогут без виз путешествовать в США на срок до 90 дней, говорится в официальном сообщении на сайте посольства США в Польше. С этого понедельника страна стала участником программы безвизового въезда ( Visa waiver program), в которую входят 39 государства мира.

Их жителям можно прибывать в Штатах на протяжении трех месяцев.

«Участникам программы разрешен въезд в страну для туризма или бизнес— поездки без предварительного получения визы», — отмечается в сообщении.

Переговоры о включении Польши в миграционную программу США шли не один месяц. Еще в прошлом году президент США Дональд Трамп пообещал своему польскому коллеге Анджею Дуде снять визовые ограничения для поляков, однако долгое время процессу мешали бюрократические сложности.

Согласно миграционному законодательству США, безвизовый режим предоставляется в случае, если количество отказов в выдаче виз гражданам данной страны не будет превышать 3%, но у Польши в конце 2018-го этот показатель находился на уровне 7%.

Впрочем, американцы все же пошли на уступки полякам, и на прошлой неделе Дуда рассказал, что ограничения будут «сняты в ближайшее время».

«Госпожа посол сообщила мне, что сегодня в Вашингтоне будет официально объявлено: Польша принята в безвизовую программу. Безвизовые поездки в США на период до 90 дней с туристической и бизнес-целью будут возможны с 11 ноября, то есть через несколько дней», — заявил накануне президент Польши во время брифинга для СМИ.

Примечательно, что Вашингтон выбрал вовсе не случайную дату для открытия своих границ полякам. Дело в том, что безвизовый режим начинает действовать в День независимости Польши. 11 ноября 1918 года Совет регентов в Варшаве передал военное руководство на польских территориях в руки освобожденного из заключения в Берлине польского политика Юзефа Пилсудского . Считается, что в этот день Польша обрела независимость от России, Германии и Австрии.

Заработки за океаном

Польша была одной из последних стран ЕС , в отношении которой существовал визовый режим поездок в США. Послабления обусловлены исключительно политическими мотивами, признают опрошенные «Газетой.Ru» аналитики.

«Польша считается крупнейшим союзником США в Восточной Европе, поэтому вопрос отмены виз давно назрел. Другое дело, что для стран бывшего соцлагеря американцы крайне редко делали исключение и по сути Польша теперь является едва ли не единственным государством региона, гражданам которой разрешен въезд без визы», — указал в беседе с «Газетой. Ru» эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер

Сейчас по визам в США ездят граждане Румынии, Хорватии и Кипра. При этом для всех стран Западной Европы, включая Сан-Марино, виза не нужна.

Между тем поляки поедут в США не только посмотреть на достопримечательности, но и в попытках хорошо трудоустроиться.

По данным Министерства семьи, труда и социальной политики Польши, в октябре текущего года уровень безработицы в стране составил 5,1%. Для сравнения: в соседней Чехии показатель не превышает и 3%.

«После отмены визового режима часть поляков, особенно молодежь, поедет за океан попытать счастья. Также часть из них отправится к своим дальним родственникам, которые переехали еще в послевоенное время», — прогнозирует эксперт.

По данным МИД Польши за 2018 год, около 18-20 млн поляков проживало за пределами страны. Причем большая часть из них — около 12,5 млн — в Северной и Южной Америке.

Впрочем, поляки несмотря на внушительную диаспору не могут составить серьезную конкуренцию странам Латинской Америки, в особенности Мексике. По данным Европейской экономической комиссии ООН, с 2010 по 2017 год в США из Мексики приехал 1,1 млн новых мигрантов, заняв лидирующие позиции в сегменте дешевой рабочей силы в Штатах.

Рабочая сила по-соседски

к концу 2018 года этот показатель вырос до 1,5 млн граждан. По данным консульского отдела посольства Украины в Польше за последние четыре года количество украинцев, выехавших в страну, выросло почти в пять раз. Если в 2014 году на заработки к более зажиточному соседу уехало 320 тыс. украинцев, то

Украинцы в Польше в основном выполняют физическую работу: работают на строительстве и ремонтных работах, в транспортной сфере, сельском хозяйстве, сфере обслуживания, на производстве. Однако до сих пор им сложно устроиться на более высокооплачиваемую и квалифицированные должности. Например, стать инженером или программистом в IT-компании даже при наличии диплома и стажа работы по специальности, сетует в разговоре с «Газетой.Ru» Елена, которая переехала в Варшаву из Львова в 2015 году.

В первый раз девушка приехала по студенческому обмену в Польшу в 2013 году, а затем вышла замуж на поляка. «Несмотря на то, что мое пребывание в стране полностью оплачивал муж, мне хотелось работать, однако найти вакансию без связей и с украинским паспортом оказалось почти непосильной задачей. После 20 собеседований мне удалось найти место секретаря в международной компании, хотя у меня был диплом переводчика и высокий уровень знания польского языка. На более престижные вакансии меня не брали», — отмечает собеседница «Газеты.Ru».

Елена добавляет, что ее соотечественники массово поехали в Польшу после введения безвизового режима между ЕС и Украиной летом 2017 года. Тогда граждане Украины получили свободный доступ на территорию ЕС на 90 дней в течение полугода в туристических, предпринимательских и семейных целях. Однако право на работу или учебу им предоставлено не было.

«Тем не менее многие по истечении срока оставались в стране нелегально или за пару дней до истечения срока выезжали обратно на Украину. Многие даже на вакансии разнорабочего, строителя или няни получали в месяц в два-три раза больше, чем на родине за ту же работу», — указывает Елена.

Между тем украинцы вносят значимый вклад в развитие Польши. Работая в соседней стране, они ежегодно обеспечивают ей 20% экономического роста, подсчитали специалисты департамента экономического анализа Национального банка. По их данным, примерно 4-5% всех вакансий занимают украинцы и с каждым годом этот показатель растет. При этом в прошлом году миграционная служба Польши выдала иностранцам почти 329 тысяч разрешений на работу, 70% из которых были гражданами Украины.