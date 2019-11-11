Назван первый шаг для реинтеграции Донбасса

Упрощенное пересечение линии разграничения должно стать первым шагом Киева для реинтеграции Донбасса, заявил советник секретаря СНБО Украины Сергей Сивохо.
"Я хотел бы, чтобы контрольных пунктов въезда-выезда не стало вообще, — это моя мечта, чтобы страна вновь была единой и чтобы ничего не мешало нам перемещаться по территории", — заявил он.
Кроме того, по мнению Сивохо, в борьбе за возвращение территорий и "туго закручивая гайки" Киев может потерять украинских граждан.
В октябре в Раде создали временную следственную комиссию по вопросам формирования и реализации госполитики по восстановлению территориальной целостности и обеспечению суверенитета Украины. Ранее глава президентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия отмечал, что у Киева нет средств на восстановление Донбасса.
В начале октября контактная группа в Минске согласовала "формулу Штайнмайера", предполагающую введение закона об особом порядке местного самоуправления в Донбассе и проведение там местных выборов. Также стороны договорилась о разведении сил в Золотом и Петровском.
Российская сторона подчеркивала, что проведение нового "нормандского саммита" возможно после разведения войск, которые, как утверждают в ДНР и ЛНР, Киев уже неоднократно срывал.