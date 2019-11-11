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На Украине назвали первый шаг для реинтеграции Донбасса 

РИА Новости 34 минуты назад
Назван первый шаг для реинтеграции Донбасса
Фото: РИА Новости
Упрощенное пересечение линии разграничения должно стать первым шагом Киева для реинтеграции Донбасса, заявил советник секретаря СНБО Украины Сергей Сивохо.
"Я хотел бы, чтобы контрольных пунктов въезда-выезда не стало вообще, — это моя мечта, чтобы страна вновь была единой и чтобы ничего не мешало нам перемещаться по территории", — заявил он.
Кроме того, по мнению Сивохо, в борьбе за возвращение территорий и "туго закручивая гайки" Киев может потерять украинских граждан.
В октябре в Раде создали временную следственную комиссию по вопросам формирования и реализации госполитики по восстановлению территориальной целостности и обеспечению суверенитета Украины. Ранее глава президентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия отмечал, что у Киева нет средств на восстановление Донбасса.
В начале октября контактная группа в Минске согласовала "формулу Штайнмайера", предполагающую введение закона об особом порядке местного самоуправления в Донбассе и проведение там местных выборов. Также стороны договорилась о разведении сил в Золотом и Петровском.
Российская сторона подчеркивала, что проведение нового "нормандского саммита" возможно после разведения войск, которые, как утверждают в ДНР и ЛНР, Киев уже неоднократно срывал.
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Теги:
В мире , Сергей Сивохо , Давид Арахамия , Киев
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