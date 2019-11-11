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Британец поставил мировой рекорд, пробежав марафоны во всех странах мира 

Российская Газета 2 часа назад
Британец пробежал марафоны во всех странах мира
Фото: РИА Новости
Британец Ник Баттер объехал весь мир ради участия в благотворительных марафонах. В общей сложности за неполных 2 года он побывал в 196 станах, пробежав 8 тысяч километров.
Кругосветное путешествие он начал с забега в Лондоне в январе 2018 года, а закончил накануне в Афинах. Побывал бывший банкир из графства Дорсет и в Москве — в декабре 2018 принял участие в городском зимнем полумарафоне.
На своей странице в Instagram англичанин охотно делился мыслями и наблюдениями о разных странах, размещал подробные отчеты о своих приключениях.
"Тяжелее всего пришлось в Кувейте и Бангладеш из-за жаркого климата", — отметил Баттер.
По его словам, главное в жизни — знакомство с новыми людьми и новые впечатления.
В крупных городах атлет останавливался в мини-гостиницах, а в глуши ночевал в палатке. За это время ему пришлось десять раз менять загранпаспорта — там попросту заканчивались чистые страницы.
Свой марафонский забег Баттер посвятил больному раком другу.
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Теги:
В мире , Москва
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