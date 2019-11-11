В Донбассе завершился очередной этап разведения войск

Киев выполнил свои обязательства по разведению сил в районе населенных пунктов Петровское и Богдановка в Донбассе. Об этом сообщил спикер пресс-центра операции объединенных сил (ООС) Андрей Агеев, передает РБК-Украина.

Агеев отметил, что разведение в соответствии с планом продолжалось на протяжении трех суток. После 12.00 по местному времени (совпадает с московским) штаб ООС через МИД Украины уведомил миссию ОБСЕ о завершении процесса. Второй этап, включающий в себя разминирование района, начнется во вторник, в 12.00 по местному времени. Агеев также отметил, что в ОБСЕ подтвердили зеркальность процесса разведения.

О выполнении своих обязательств сообщили и в самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР). По словам представителя ДНР в Совместном центре по контролю и координации за режимом прекращения огня, которого цитирует «Интерфакс», «ввиду незначительных нарушений» личный состав Народной милиции ДНР был полностью выведен к 15.00 по местному времени.

Отвод войск и сил на участке Богдановка — Петровское начался 9 ноября, после того, как ДНР и Украина выпустили сигнальные ракеты белого, а затем зеленого цвета, тем самым обозначив свою готовность приступить к этому процессу. Отвод войск на данном участке завершил процесс разведения сил и средств в трех пилотных зонах безопасности — у Золотого, Петровского и Станицы Луганской.