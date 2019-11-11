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Тысячи националистов митингуют в Варшаве в День независимости 

Газета.Ru + ещё 1 1 час назад
Тысячи националистов митингуют в Варшаве
Фото: Reuters
Несколько тысяч националистов вышли на марш в Варшаве в День независимости Польши, передают РИА "Новости".
Отмечается, что организаторами являются представители националистических объединений "Всепольская молодежь" и "Национально-радикальный лагерь".
Манифестанты собрались на улице Дмовского и пройдут по Иерусалимским аллеям, по мосту Понятовского к Национальному стадиону PGE. Они поджигают файеры и взрывпакеты. При этом сотрудники правоохранительных оврагов не вмешиваются в происходящее.
Ожидается, что в марше независимости примут участие 40-50 тысяч человек.
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Теги:
В мире , РИА Новости , Варшава , Польша
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