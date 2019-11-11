Тысячи националистов митингуют в Варшаве в День независимости

Несколько тысяч националистов вышли на марш в Варшаве в День независимости Польши , передают РИА "Новости".

Отмечается, что организаторами являются представители националистических объединений "Всепольская молодежь" и "Национально-радикальный лагерь".

Манифестанты собрались на улице Дмовского и пройдут по Иерусалимским аллеям, по мосту Понятовского к Национальному стадиону PGE. Они поджигают файеры и взрывпакеты. При этом сотрудники правоохранительных оврагов не вмешиваются в происходящее.

Ожидается, что в марше независимости примут участие 40-50 тысяч человек.