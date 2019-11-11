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Украинцы разочаровались в новой власти 

Lenta.ru 2 часа назад
Украинцы разочаровались в новой власти
Фото: РИА Новости
Уровень доверия граждан Украины к новым властям страны снизился. Об этом свидетельствуют данные опроса «Центра Разумкова», о котором пишет РБК-Украина.
Так, хотя президенту Владимиру Зеленскому по прежнему доверяет подавляющее большинство украинцев, баланс доверия к нему за месяц снизился на 4,5 процента. Если в октябре главе государства доверяли 70,5 процентов граждан, то в начале ноября их доля уменьшилась до 68,2 процентов.
Одновременно увеличилось число тех, кто не доверяет президенту. Также почти на 6 процентов снизился уровень доверия населения к спикеру Верховной Рады Дмитрию Разумкову, однако баланс доверия к нему все еще остается положительным. В случае с премьер-министром Алексеем Гончаруком число относящихся к нему с недоверием людей впервые превысило число тех, кто ему доверяет.
Помимо этого, все меньше украинцев видят разницу между старой и новой властью. Доля тех, кто считал, что команда Владимира Зеленского лучше команды экс-президента Петра Порошенко за месяц снизилась с 48 до 43 процентов. При этом число тех, кто считает, что старая власть была более эффективной увеличилось с 8 до 12 процентов.
Ранее соцопрос показал, что большая часть жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) хотели бы присоединения своих территорий к России. За безоговорочное возвращение региона в состав Украины выступают лишь 5,1 процента опрошенных, еще 13,4 процента считают, что эти территории должны стать частью Украины, но с особым статусом.
В октябре украинские журналисты назвали причины падения рейтинга Зеленского. По их мнению, на снижение уровня его популярности влияют двусмысленная позиция по Донбассу, украинизация и «порохоботы» во власти.
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Теги:
В мире , Алексей Гончарук , Петр Порошенко , Владимир Зеленский , Дмитрий Разумков , Верховная Рада , РБК-Украина
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