Беглые «русские олигархи» объявлены врагами Британии

Сбежавшие в Лондон русские олигархи объявлены врагами Британии

Великобритании вот уже несколько дней полыхает очередной скандал, связанный с «русским вмешательством в выборы». На этот раз возникли подозрения в том, что некие российские богатеи накачивают деньгами одну из ведущих политических сил страны — и это прямо связано с Brexit. Что происходит и какое отношение все эти люди имеют к России

На Британию вот-вот обрушится большая беда. Точно такая же, какая в 2016 году постигла Америку, когда «русские выбрали президентом Трампа».

Через месяц в Соединенном Королевстве состоятся всеобщие выборы. Они нужны правящей ныне Консервативной партии , чтобы добившись абсолютного большинства в парламенте страны, завершить мыльную оперу под названием Brexit. Развод с Евросоюзом — не самостоятельная английская операция, уверяют на острове противники Brexit. Она выгодна Москве , ее придумали в Кремле, а финансируется если не лично Путиным, то теми, кто с ним «на дружеской ноге». Именно в этом стремится убедить британскую общественность некоммерческий фонд Open Democracy Foundation, публикующий результаты проведенного им исследования «вмешательства России в британскую жизнь».

Open Democracy — информационный портал, созданный в 2000 году. Среди тех, кто его финансирует, значатся братья Рокфеллеры, Ford Foundation и некоторые другие организации и частные лица. Организаторы сайта так определяют направление своей деятельности: «Мы сосредоточены на вопросе прав человека, мы задаем неприятные вопросы о свободе, правосудии и демократии. Мы даем возможность высказать свою точку зрения тем, кто борется за свои права, и вдохновляем их».

В настоящий момент, как это следует из публикаций Open Democracy, сайт решил вдохновить всю прогрессивную часть британского общества на борьбу против Brexit. А те, кто пытается исполнить волю народа, реализованную в ходе референдума, объявлены проводниками иностранных интересов. В парламенте ждут не дождутся представления Борисом Джонсоном доклада Комитета по разведке и безопасности «о вмешательстве России в британские выборы», но он все откладывает это дело. И теперь, благодаря упомянутым выше «борцам за права, задающим неприятные вопросы», каждый рядовой британец должен понять, почему так происходит.

Оказывается, Консервативную партию активно накачивают деньгами «русские олигархи». А Москва по определению ничего хорошего народу Туманного Альбиона желать не может.

«Тереза Мэй, занимая пост премьера, пообещала в 2018 году дистанцировать партию от русских денег, но этого не случилось», — отмечает портал.

Итак, кто конкретно из «российских олигархов» финансирует тори, пытаясь сбить с пути истинного подданных Ее Величества Елизаветы II

«Крупнейшим российским донором в последнее время стала Любовь Чернухина, — отмечают авторы исследования Питер Джоджегян и Сет Тевоз. — Только в нынешнем году она пожертвовала тори 450 тысяч фунтов стерлингов».

Если кто не знает, что это за магнатша (магнатка? магнатесса?) такая, сообщим, что она — бывшая жена бывшего заместителя министра финансов (2000 г.) правительства России Владимира Чернухина. Любовь вообще пылает любовью к британским консерваторам: однажды она поучаствовала в сборе средств для них, заплатив 160 тысяч фунтов за возможность сыграть теннисный матч против Дэвида Кэмерона . Кроме того, она же в феврале нынешнего года приняла участие в благотворительном балу в Баттерси-парке для крупных спонсоров тори. Именно там, «закружившись в ритме танца», она внесла в партийную кассу 135 тысяч фунтов за ужин один на один с Терезой Мэй и еще 30 тысяч — за обед с тогдашним министром обороны, а ныне — министром образования Гэвином Уильямсоном

Страсть к финансированию британских консерваторов у Любови Чернухиной проснулась в 2010 году. Случилось это после того, как дамочка поселилась на острове «на всю оставшуюся жизнь» и обрела британское гражданство. Иначе говоря, британскую партию финансирует британская гражданка, а вовсе не представитель российского олигархата. Правда, об этой детали личной жизни «русской лоббистки» Open Democracy не сообщает.

«Бывший оружейный магнат Александр Темерко выделил партии Бориса Джонсона 1,2 миллиона фунтов», — читаем там же.

Темерко, вообще-то, объявлен Россией в международный розыск (за хищение акций компании «Енисейнефтегаз»), также имеет британское гражданство и живет в Лондоне. Но «с берегов Темзы выдачи нет», как известно. Корректно ли называть его «рукой Москвы», вмешивающейся в дела Соединенного Королевства — этим вопросом расследователи не заморачиваются.

Бывший шеф одной из команд «Формулы 1» Джерард Лопес пожертвовал тори 400 тысяч фунтов. «Лопес имеет контакты с Москвой». Какие именно — нет ответа. О том, что Лопес и вовсе никогда не был гражданином России, на портале почему-то ни слова.

«Лев Михеев, русский миллиардер и финансист, — продолжают увлеченно авторы Open Democracy. — За период с 2012 года он пожертвовал тори 212 тысяч фунтов. Михеев в свое время выделил 10 тысяч фунтов консерватору Рори Стюарту «на борьбу за пост премьер-министра».

Стюарт борьбу проиграл, деньги, значит, остались ему в качестве утешительного приза. Эта ценная информация прямо-таки обязывает процитировать из миниатюры в исполнении Геннадия Хазанова : «Я уже давала ему однажды три рубля на подкуп президента и пять рублей, чтобы изготовить ключи от сейфа в ЦРУ ». Г-н Михеев, как об этом нетрудно, наверно, догадаться, является гражданином Великобритании. И проживает безвылазно в Лондоне, конечно же.

Всего за последние семь лет Михеев подарил консерваторам £1,2 млн По утверждению издания, «русский миллиардер» состоит в дружеских отношениях с британским премьером Борисом Джонсоном (что подтверждается фотографиями, на которых эти двое в обнимку). А также выступал одним из участников внутрипартийного заговора, в результате которого была смещена со своего поста Мэй.

«Джонсон и Темерко зовут друг друга «Саша», кратким русским вариантом от полного «Александр», которое является официальным первым именем Джонсона. Reuters сообщает, что Темерко не раз рассказывал, как во времена, когда Борис-Саша был главным британским дипломатом, они по вечерам засиживались в его кабинете в МИДе , обсуждая разные вопросы за бутылочкой винца», — еще один нюанс, который должен убедить читателя в тотальной ориентированности на Москву нынешнего премьера Соединенного Королевства.

«партия не принимает никаких взносов от иностранных граждан и организаций. Все перечисленные в публикации лица являются гражданами Британии». Что ответили консерваторы на обвинения в том, что Москва их купила с потрохами? Из офиса Бориса Джонсона подтвердили, что

А если дело обстоит действительно так, то какие у авторов Open Democracy имеются основания считать вышеперечисленных персон «русскими лоббистами»? Строчка в биографии, отражающая место рождения? Ну тогда Темерко вообще украинец. В общем, консерваторы заявили, что вся шумиха — результат выступлений лейбористов , пытающихся накануне выборов утопить конкурентов.

Депутат-лейборист Бен Брэдшоу немедленно выступил с заявлением, что после выводов, сделанных Оpen Democracy, необходимость публикации соответствующего доклада Комитета по разведке и безопасности возрастает.

«Мы знаем, что Кремль вмешивался в президентские выборы в США в 2016 году и в наш референдум по вопросу выхода из Евросоюза. И ничего с тех пор не изменилось. Сейчас мы — накануне самых важных всеобщих выборов в жизни нашей страны и у нас нет никакой уверенности в том, что они не будут подорваны враждебной иностранной державой».

«У самих лейбористов тоже рыльце в пушку, поскольку их лидер Корбин поддерживает Москву в деле об отравлении Скрипалей, а честные тори никогда не пойдут на сделку с отравителями», — ответили из офиса консерваторов.

Тяжела жизнь бывших российских граждан на чужбине. Даже получение британских паспортов ее не облегчает, а наоборот, усложняет. Став британским подданным, бывший российский денежный мешок обретает статус дойной коровы, обязанной кормить энное количество ртов на новой родине.

И зависимость между гражданством Соединенного Королевства и способностью платить тут прямая: как только пожертвования прекратятся, так истощившейся «корове» сразу возьмут билет до Москвы. Где у трапа встретят возвращенца люди с Уголовным кодексом в руках, раскрытым на нужной странице.