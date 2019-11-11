Зеленский и его жена попали на обложку Vogue

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Как рассказал главный редактор издания Филипп Фласов, его команда подготовила три варианта обложки, чтобы показать супругу главы государства в разных образах.

«На одной — строгий официальный портрет. На другой Елена запечатлена со своей семьей, и в окружении самых важных людей ее жизни она иная — трогательная и безмятежная. На третьей, digital-обложке, мы видим просто женщину — красивую и обаятельную», — пояснил он.

В рамках проекта Зеленская рассказала о жизни в новом статусе, новых обязанностях и возможностях, а также о моде как инструменте культурной дипломатии.

Отмечается, что над фотоисторией работал специально приглашенный голландский фотограф Пол Беллаарт. Декабрьский выпуск Vogue UA поступит в продажу 18 ноября.

В октябре пользователи сети раскритиковали образ Зеленской во время приема у императора Японии Нарухито, обвинив ее в неуважении к монарху. На приеме она предстала в платье и перчатках лимонного цвета. Юзеры отметили, что желтый цвет в одежде на официальном приеме в стране могут использовать только члены императорской семьи.