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Главы МИД Германии, Франции и Великобритании обсудят ситуацию вокруг Ирана 

РИА Новости 1 час назад
В Париже пройдет встреча по Ирану
Фото: РИА Новости
Главы МИД ФРГ, Франции и Великобритании обсудят в понедельник в Париже ситуацию вокруг Ирана, заявил журналистам по прибытии на внешнеполитический совет ЕС министр иностранных дел Германии Хайко Маас.
"В этой связи я сегодня во второй половине дня встречусь с моим французским коллегой и британским коллегой в Париже, чтобы обсудить, что будет дальше. Хотим сохранить СВПД, но тогда Иран должен наконец вернуться к своим обязательствам, придерживаться их, иначе мы ограничим все механизмы, которые предусмотрены соглашением", — заявил Маас.
Его прибытие в прямом эфире транслировал сайт Еврокомиссии.
Он добавил, что тема Ирана будет также обсуждаться на совете, отметив, что в ЕС "с большой озабоченностью" наблюдают за дальнейшим обогащением урана, о котором заявили и которое проводят иранские власти.
В 2015 году "шестерка" (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Иран объявили о достижении Совместного всеобъемлющего плана действий. Соглашение предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. Сделка в первоначальном виде не прожила и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против исламской республики. Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения. Европейские участники сделки стремятся сохранить ее.
На прошлой неделе президент Ирана Хасан Роухани заявил, что Иран с 6 ноября начнет использование центрифуг по обогащению урана на объекте в Фордо.
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Теги:
В мире , Европа , Хасан Роухани , МИД , ЕС , Еврокомиссия , Германия , Иран , Великобритания , Франция
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