В Париже пройдет встреча по Ирану

Главы МИД Германии, Франции и Великобритании обсудят ситуацию вокруг Ирана

ФРГ, Франции и Главы МИД Великобритании обсудят в понедельник в Париже ситуацию вокруг Ирана , заявил журналистам по прибытии на внешнеполитический совет ЕС министр иностранных дел Германии Хайко Маас.

"В этой связи я сегодня во второй половине дня встречусь с моим французским коллегой и британским коллегой в Париже, чтобы обсудить, что будет дальше. Хотим сохранить СВПД, но тогда Иран должен наконец вернуться к своим обязательствам, придерживаться их, иначе мы ограничим все механизмы, которые предусмотрены соглашением", — заявил Маас.

Его прибытие в прямом эфире транслировал сайт Еврокомиссии

Он добавил, что тема Ирана будет также обсуждаться на совете, отметив, что в ЕС "с большой озабоченностью" наблюдают за дальнейшим обогащением урана, о котором заявили и которое проводят иранские власти.

В 2015 году "шестерка" (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Иран объявили о достижении Совместного всеобъемлющего плана действий. Соглашение предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. Сделка в первоначальном виде не прожила и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против исламской республики. Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения. Европейские участники сделки стремятся сохранить ее.