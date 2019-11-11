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Евросоюз продлил на год санкции против Венесуэлы 

ТАСС + ещё 2 54 минуты назад
ЕС продлил санкции против Венесуэлы
Фото: РИА Новости
Совет ЕС в понедельник продлил на год санкции против Венесуэлы. Решение об этом принято в понедельник на заседании Совета ЕС на уровне министров иностранных дел.
"Совет продлил ограничительные меры в отношении Венесуэлы на один год — до 14 ноября 2020 года", — говорится в итоговом заявлении.
Ограничительные меры в отношении Венесуэлы включают запрет на поставки в страну оружия и полицейского оборудования, а также черный список на 25 физлиц, которым запрещен въезд на территорию ЕС и доступ к европейской банковской системе.
Всех их ЕС считает ответственными за "нарушения прав человека и верховенства закона в Венесуэле".
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Теги:
В мире , Европа , Латинская Америка , ЕС , Совет Европы , Венесуэла
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