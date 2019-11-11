ЕС продлил санкции против Венесуэлы

Евросоюз продлил на год санкции против Венесуэлы

Совет ЕС в понедельник продлил на год санкции против Венесуэлы . Решение об этом принято в понедельник на заседании Совета ЕС на уровне министров иностранных дел. "Совет продлил ограничительные меры в отношении Венесуэлы на один год — до 14 ноября 2020 года", — говорится в итоговом заявлении. Ограничительные меры в отношении Венесуэлы включают запрет на поставки в страну оружия и полицейского оборудования, а также черный список на 25 физлиц, которым запрещен въезд на территорию ЕС и доступ к европейской банковской системе. Всех их ЕС считает ответственными за "нарушения прав человека и верховенства закона в Венесуэле".

Видео дня. Травят в России: гомосексуалист дал интервью СМИ