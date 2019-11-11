Помпео попросили прекратить нападки на Китай

В МИД Китая призвали Помпео прекратить нападки на страну

Пекин в очередной раз призывает госсекретаря США Майка Помпео отказаться от идеологических предрассудков в отношении КНР и прекратить свои нападки на китайскую политику, компании и Компартию, заявил на брифинге в понедельник официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.

Госсекретарь США Майк Помпео, выступая в прошлую пятницу в Берлине накануне празднования 30-летие падения Берлинской стены, заявил, что Компартия Китая формирует новое видение авторитаризма, такое, которое мир не видел очень давно, а также использует "тактику и методы подавления собственного народа, которые будут устрашающее знакомыми для бывших восточных немцев".

"Я неоднократно выражал позицию Китая в отношении провокационных заявлений госсекретаря Помпео. Куда бы он ни поехал, он всегда осуществляет злонамеренные нападки на правительство и Компартию Китая, критикует политику КНР, и раздувает так называемую китайскую угрозу", — сказал дипломат.

Он подчеркнул, что попытки Помпео вбить клин между КПК и китайским народом "обречены на провал".

"На протяжении определенного периода времени ряд лиц в США игнорируют тенденцию XXI века, которая подразумевает мир и развитие, политизируют технические проблемы и коммерческое сотрудничество, злоупотребляют концепцией национальной безопасности, создают идеологические войны между китайскими и иностранными предприятиями, без каких-либо доказательств клевещут на китайские компании и наносят ущерб сотрудничеству китайских и иностранных компаний, Китай выступает против этого, компании в США и других странах также против этого", — указал Гэн Шуан.

По его словам, "Китай вновь призывает госсекретаря Помпео отказаться от идеологических предрассудков, устаревшего мышления "холодной войны", прекратить делать антикитайские заявления и делать то, что достойно госсекретаря США".