Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Асад объяснил отправку российских войск в Сирию 

Lenta.ru 53 минуты назад
Асад объяснил отправку российских войск в Сирию
Фото: РИА Новости
Россия отправляет войска в Сирию, чтобы защититься от терроризма в своих границах, считает сирийский президент Башар Асад. Об этом он заявил в интервью телеканалу RT.
«Борьба с терроризмом в другом государстве, будь то Сирия или какая-либо другая страна, поможет защитить российский народ, поскольку терроризм (и его идеология) не знает границ — он не признает политических границ», — цитирует издание слова главы Сирии.
Асад также подчеркнул, что российские военные в Сирии не воюют за интересы какой-то конкретной личности, будь то глава российского государства Владимир Путин или кто-либо еще.
«Даже в Сирии никто не стал бы отдавать свою жизнь просто за человека. Люди, массы людей, готовы пойти на смерть ради какого-то дела — а именно ради защиты своей страны, защиты своего существования, своего будущего», — сказал он журналистам.
Еще одной целью России в Сирии Асад назвал следование международному праву: по его мнению, российским национальным интересам будет играть на руку реализация международных правовых норм.
Гражданская война в Сирии началась весной 2011 года, основные участники конфликта — это правительственные силы, выступающие на стороне Асада; так называемая умеренная оппозиция, а также исламистские группировки (в том числе запрещенное в России «Исламское государство»).
Видео дня. Травят в России: гомосексуалист дал интервью СМИ
Последние новости
Москвичам пообещали теплую неделю Москвичам пообещали теплую неделю Женщина с двумя детьми выпала из окна в Москве Женщина с двумя детьми выпала из окна в Москве Президент Боливии ушел в отставку Президент Боливии ушел в отставку
Комментарии1 
Теги:
В мире , Армия , Башар Асад , Владимир Путин , Russia Today , Сирия
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
ЧП в московском метро: человек упал на рельсы
ЧП в московском метро: человек упал на рельсы
«Воруют сотнями миллионов»: Путин устроил разнос
«Воруют сотнями миллионов»: Путин устроил разнос 441
«Передо мной упал ребенок»: Очевидец о трагедии в Москве
«Передо мной упал ребенок»: Очевидец о трагедии в Москве 8
Появились подробности о разбившейся с детьми москвичке
Появились подробности о разбившейся с детьми москвичке
Выпавшая из окна москвичка перед смертью вызвала скорую
Выпавшая из окна москвичка перед смертью вызвала скорую 5
Видео
Выбрасывающий в реку останки жертвы историк попал на видео
05:51
Выбрасывающий в реку останки жертвы историк попал на видео
Происшествия
России задолжали 13 миллиардов долларов
03:31
России задолжали 13 миллиардов долларов
Армия Оружие
Гениальные способы избавиться от тонн мусора
12:56
Гениальные способы избавиться от тонн мусора
Общество
Пожарный-пироман поджигал дома соседей
00:55
Пожарный-пироман поджигал дома соседей
Происшествия
Брат убитой аспирантки рассказал об их разговоре
01:06
Брат убитой аспирантки рассказал об их разговоре
Происшествия
Первая жена историка-убийцы таинственно умерла
03:53
Первая жена историка-убийцы таинственно умерла
Происшествия
Мать убитой в Петербурге аспирантки оказалась полицейским
05:51
Мать убитой в Петербурге аспирантки оказалась полицейским
Происшествия Криминал
Названа причина смерти аспирантки в Петербурге
05:51
Названа причина смерти аспирантки в Петербурге
Происшествия Криминал
Белуху заподозрили в работе на разведку РФ
01:14
Белуху заподозрили в работе на разведку РФ
Армия
Взгляд из США: куда Россия может отправить войска
04:23
Взгляд из США: куда Россия может отправить войска
Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение