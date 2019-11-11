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Медсестра обокрала пациентов и прокутила с бойфрендом уйму денег 

Lenta.ru 21 минуту назад
Медсестра кутила с бойфрендом на деньги пациентов
Фото: страница London's Dreamboys в Facebook
Медработницу больницы английского боро (района) Энфилд, Лондон, заподозрили в использовании украденных у пациентов банковских карт для оплаты товаров и услуг. Об этом сообщает издание Daily Mail.
В 2016 году 35-летняя Надя Брито (Nadia Brito) имела доступ к ценностям и банковским картам пациентов, конверт с которыми хранился в запертом шкафу в офисе медсестер. Предположительно, она брала карты и тайно выписывала с них данные.
Многие траты женщина якобы совершала с 38-летним бойфрендом Тусево Текасала (Tusevo Tekasala), с которым она встречалась летом 2016 года. По предположительным данным, мужчина прокутил более тысячи фунтов (81,8 тысячи рублей) на покупки на Amazon, 245 фунтов (20 тысяч рублей) — на онлайн-покупки в магазине H&M и на проживание c Брито в дорогих отелях.
Данные украденных карт были также использованы на билеты в Лиссабон, где живет семья Брито, и обратно, за 209 фунтов (17,1 тысячи рублей). Летом 2016 года на адрес Брито и Текасалы доставляли телефоны iPhone и Samsung Galaxy, а также кроссовки Nike.
Брито якобы организовала девичник в стрип-клубе, а затем собрала с 12 женщин наличными 468 фунтов (38,3 тысячи рублей) за билеты. Кроме того, она оплатила штраф за парковку своего автомобиля BMW в размере 60 фунтов (4,9 тысячи рублей).
Прокурор Дайана Уилсон (Diana Wilson) заявила, что Брито воспользовалась имуществом трех жертв. В суде Брито и Текасала отрицали вину. Брито вменяется десять случаев мошенничества с ложным предоставлением персональных данных, Текасале — причастность к совершению шести из них. Судебное разбирательство продолжается.
Ранее сообщалось, что 56-летний доктор из Дрексельского университета в Филадельфии подозревали в растрате 190 тысяч долларов (12,1 миллиона рублей по текущему курсу), которые он получил в качестве федеральных грантов. Он якобы незаконно присвоил деньги, чтобы оплатить огромные счета в стрип-клубах и спортбарах.
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Теги:
В мире , Криминал , Происшествия , Amazon
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