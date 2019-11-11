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Полиция Боливии получила ордер на задержание Моралеса 

BFM.RU + ещё 11 2 часа назад
Полиция Боливии получила ордер на арест Моралеса
Фото: Reuters
Полиция Боливии разыскивает Эво Моралеса, объявившего о своей отставке с поста президента, для задержания, сообщает ТАСС со ссылкой на лидера проходящих в стране акций протеста Луис Фернандо Камачо.
«Подтверждено! Выдан ордер на задержание Моралеса! Полиция и военные ищут его в Чапаре», — написал он в «Твиттере».
По словам Камачо, военные также «забрали президентский самолет», на котором Моралес прилетел в Чапаре из Ла-Паса.
Ранее Моралес заявил, что оставляет должность главы государства из-за беспорядков, которые переросли в акции протеста против его переизбрания. Вице-президент Альваро Гарсия Линера также подал в отставку.
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Теги:
В мире , Латинская Америка , Луис Фернандо , Эво Моралес , ИТАР-ТАСС , Боливия
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