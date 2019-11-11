Полиция Боливии получила ордер на арест Моралеса

Полиция Боливии получила ордер на задержание Моралеса

«Подтверждено! Выдан ордер на задержание Моралеса! Полиция и военные ищут его в Чапаре», — написал он в «Твиттере».

По словам Камачо, военные также «забрали президентский самолет», на котором Моралес прилетел в Чапаре из Ла-Паса.

Ранее Моралес заявил, что оставляет должность главы государства из-за беспорядков, которые переросли в акции протеста против его переизбрания. Вице-президент Альваро Гарсия Линера также подал в отставку.