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Мексика готова предоставить убежище Эво Моралесу 

ТАСС + ещё 3 34 минуты назад
Мексика готова предоставить убежище Моралесу
Фото: Reuters
Власти Мексики готовы предоставить убежище Эво Моралесу, который в воскресенье объявил об уходе в отставку с поста президента Боливии. Об этом сообщил в своем "Твиттере" министр иностранных дел латиноамериканской страны Марсело Эбрард.
"В соответствии с традициями невмешательства и предоставления убежища Мексика приняла в официальной резиденции в Ла-Пасе более 20 представителей исполнительной и законодательной власти Боливии, мы также предложили предоставить убежище Эво Моралесу", — написал глава внешнеполитического ведомства.
Ранее Эбрард назвал происходящее в Боливии "военной операцией" и указал, что Мексика ее не приемлет.
Моралес объявил в воскресенье о своей отставке, назвав сложившуюся в стране ситуацию государственным переворотом. Ранее Вооруженные силы Боливии попросили президента покинуть свой пост. С таким же призывом к нему обратились оппозиция и профсоюзы.
Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор назвал решение Моралеса "ответственным", отметив, что тот "предпочел уйти в отставку, а не подвергать свой народ насилию".
В Боливии 20 октября прошли президентские выборы. Согласно информации, которую опубликовал Высший избирательный суд, победу на них одержал Моралес. Его основной соперник, экс-президент Карлос Меса, отказался признавать победу оппонента в первом туре.
После оглашения результатов волеизъявления в стране начались акции протеста и забастовки. Моралес ввел чрезвычайное положение и обвинил оппозицию в попытке организовать государственный переворот.
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Теги:
В мире , Латинская Америка , Эво Моралес , МИД , Боливия , Мексика
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