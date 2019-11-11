Мексика готова предоставить убежище Моралесу

Мексика готова предоставить убежище Эво Моралесу

Власти Мексики готовы предоставить убежище Эво Моралесу , который в воскресенье объявил об уходе в отставку с поста президента Боливии . Об этом сообщил в своем "Твиттере" министр иностранных дел латиноамериканской страны Марсело Эбрард.

"В соответствии с традициями невмешательства и предоставления убежища Мексика приняла в официальной резиденции в Ла-Пасе более 20 представителей исполнительной и законодательной власти Боливии, мы также предложили предоставить убежище Эво Моралесу", — написал глава внешнеполитического ведомства.

Ранее Эбрард назвал происходящее в Боливии "военной операцией" и указал, что Мексика ее не приемлет.

Моралес объявил в воскресенье о своей отставке, назвав сложившуюся в стране ситуацию государственным переворотом. Ранее Вооруженные силы Боливии попросили президента покинуть свой пост. С таким же призывом к нему обратились оппозиция и профсоюзы.

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор назвал решение Моралеса "ответственным", отметив, что тот "предпочел уйти в отставку, а не подвергать свой народ насилию".

В Боливии 20 октября прошли президентские выборы. Согласно информации, которую опубликовал Высший избирательный суд, победу на них одержал Моралес. Его основной соперник, экс-президент Карлос Меса, отказался признавать победу оппонента в первом туре.

После оглашения результатов волеизъявления в стране начались акции протеста и забастовки. Моралес ввел чрезвычайное положение и обвинил оппозицию в попытке организовать государственный переворот.