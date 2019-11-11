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Польша отказалась сближаться с Россией 

Газета.Ru 42 минуты назад
Польша отказалась сближаться с Россией
Фото: EPA
Польский премьер-министр Матеуш Моравецкий заявил, что страна не будет сближаться с российской стороной из-за ее поведения в мировом сообществе. Об этом он сказал в интервью The Financial Times.
По мнению премьера Польши, Россия ведет себя агрессивно. В частности, страна якобы часто вмешивалась во внутренние дела других стран.
"Европа не может "делать вид, что ничего не произошло на Украине, в Белоруссии или Грузии", — добавил Моравецкий.
Однако он подчеркнул, что Польша хочет поддерживать сотрудничество с мирной и демократической Россией.
"Но Россия не мирная и довольно агрессивная", — заключил премьер Польши.
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Теги:
В мире , Европа , Политика , Financial Times , Польша
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