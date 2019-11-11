Политиков США уличили в попытках манипулировать Украиной

Американский сенатор заявил, что почти все политики в США пытаются манипулировать Украиной

Почти все американские политики пытаются манипулировать украинскими властями, они добиваются от Киева тех шагов, которые были бы выгодны с точки зрения межпартийной борьбы в США . Такое мнение выразил в воскресенье в эфире телеканал NBC американский сенатор-республиканец Рэнд Пол (от штата Кентукки).

Говоря об имевшей место ранее приостановке выделения помощи Украине по решению президента США Дональда Трампа , Пол отметил: "Я думаю, будет ошибкой говорить, что он удерживал помощь до тех пор, пока не получит желаемое. Если имела место коррупция, если он считал, что там коррупция, он имел полное право приостановить выделение помощи".

Пол выразил уверенность в том, что администрации Трампа не следует доказывать, что она не пыталась добиться от Киева начала расследования в отношении бывшего вице-президента США Джозефа Байдена и его сына.

"Я бы не стал спорить об этом. Я бы привел в качестве аргумента то, что буквально любой политик в Вашингтоне, кроме меня, пытается манипулировать Украиной с какой-то целью. Это пытались делать [сенатор-демократ Роберт] Менендес, [сенатор-демократ Крис] Мерфи, Байден, Трамп пытался делать это. Они все делают это. Они все пытаются манипулировать Украиной, чтобы прекратить какое-либо расследование или начать его".

В конце августа газета Politico сообщила, что Трамп приказал провести пересмотр военной помощи Украине. Как отмечало издание, глава государства хотел убедиться, что деньги используются наилучшим образом с точки зрения интересов Соединенных Штатов. Трамп 2 октября объявил, что военное финансирование Украины разблокировано по просьбе сенатора-республиканца Роба Портмана и ряда других законодателей. При этом американский лидер охарактеризовал Украину времен президентства Петра Порошенко как страну с "колоссальной коррупцией".

В США в сентябре разгорелся серьезный скандал вокруг июльского телефонного разговора Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским , который в итоге стал поводом для объявления Палатой представителей Конгресса США , контролируемой демократами, о начале процедуры импичмента американского лидера. Как утверждают демократы, Трамп во время беседы пытался убедить Зеленского начать расследование деятельности на Украине сына Байдена в обмен на оказание финансовой и военной помощи Киеву.

Джозеф Байден сейчас является одним из наиболее вероятных соперников Трампа на предстоящих в ноябре 2020 года президентских выборах. Поэтому, по мнению демократов, действующий глава американской администрации, оказывая давление на Зеленского, стремился заручиться поддержкой Киева в усилиях по дискредитации Байдена, чтобы переизбраться на второй срок. Президент Украины заявил, что Трамп не оказывал на него давления.