Земельная реформа раскалывает Украину. Почему ее результат никто не может предсказать?

Сирией, Почти 20 лет Украина находится в одном ряду с Северной Кореей Венесуэлой и еще парой не самых привлекательных стран мира, где нельзя продавать землю. Отмена архаичного запрета выглядит неизбежной — президент Владимир Зеленский слишком активно раздает обещания гражданам и западным партнерам, настаивая на необходимости спорной реформы. Большинство украинцев против изменений, они боятся продажи всей земли иностранцам. Но надежды одних и страхи других проходят мимо главной проблемы Украины — коррупции. Незалежные гектары между зрадой и перемогой — в материале «Ленты.ру».

Временные трудности

Земельная реформа на Украине так затянулась, что претендует на мировой рекорд — она продолжается четверть века, и почти 20 лет владельцы участков не могут даже продать их. Неоднократное изменение политического курса страны никак не повлияло на ситуацию. Относительно нейтральный Леонид Кучма , пророссийский Виктор Янукович , проевропейские Виктор Ющенко Петр Порошенко говорили о важности открытия рынка земли, но мораторий на ее продажу неизменно продлевался. Это случалось десять раз — в 2004, 2006, 2008, 2010, 2011, 2012, 2015, 2016, 2017 и 2018 годах.

Исправить положение обещал каждый президент. Ющенко утверждал, что продление земельного моратория только криминализирует рынок и не дает наладить нормальное производство. Янукович в 2010 году обещал, что рынок земли откроется в 2012 году, если не раньше.

Особенно ситуация нервировала западных партнеров и кредиторов Украины, для которых польза от открытого рынка земли не вызывает вопросов. Приход к власти в 2014 году на волне проевропейских настроений Петра Порошенко, казалось, подарил им надежду. Но в 2015 году мораторий опять продлили, и Международный валютный фонд (МВФ), чьи программы помощи регулярно включали в себя положения по открытию земельного рынка, в 2016-м прямо призвал Украину разрешить продажу земли. В меморандуме об условиях сотрудничества этот пункт шел одним из главных. В апреле 2017 года постпред миссии МВФ на Украине Жером Ваше заявил, что крайний срок открытия рынка — 2018 год. Спустя год глава представительства МВФ на Украине Йоста Люнгман призвал сделать это как можно скорее, однако сроки обозначать не стал.

Не оставался в стороне и Всемирный банк , где земельную реформу называли ключевой и неотложной. С 2013 года организация выделяла деньги на составление нового земельного кадастра, без которого начать продажу земли нельзя. Дошло до того, что 22 мая 2018 года Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признал земельный мораторий нарушением этих самых прав. Решение приняли по иску владельцев земельных паев. Им присудили компенсацию в размере трех тысяч евро и призвали киевские власти как можно скорее обеспечить возможность продажи участков. Так что борьба за рынок земли на Украине явно выходит за пределы политической конъюнктуры. И сражаться есть за что — в республике сосредоточены 8,7 процента всех мировых черноземов.

Землю — крестьянам

Первый Земельный кодекс на Украине приняли в 1991 году, раздав землю колхозам и совхозам. Реформа началась спустя четыре года, в августе 1995-го. В 2000 году 28 миллионов паев, как правило, от двух до пяти гектаров каждый, получили около семи миллионов жителей села (к настоящему времени миллион из них уже умерли). В октябре 2001 года Рада утвердила Земельный кодекс, отдававший паи в частную собственность, а 1 января 2002 года был принят «временный акт» — так назвали мораторий в пояснительной записке к законопроекту номер 2178. Формальной причиной запрета стало отсутствие в республике инфраструктуры для внедрения рынка.

Сейчас в собственности украинцев находится 30,7 миллиона гектаров земель сельскохозяйственного назначения, из них 83,5 процента приходится на пашню. Под мораторий попадают 96 процентов всех земель, 68 процентов которых принадлежат селянам. По закону, они могут отдать пай в аренду, обменять его на другой или оставить в наследство. Конечно, обходить запрет на продажу научились.

Например, можно изменить целевое предназначение, передать землю властям, а те уже отдадут настоящему покупателю, который и оплатил все эти метаморфозы. Точно так же, кстати, продавалась и земля, находящаяся в государственной собственности. Ее за годы независимости, как показывает последняя инвентаризация, стало в два раза меньше. А еще владелец мог задолжать деньги покупателю, после чего суд принимал решение в пользу последнего и отдавал ему землю. Другой способ — передать пай в обмен на договор пожизненного содержания. В конце концов, можно обменять большой пай на пай поменьше — тоже за деньги. Но наиболее легальный способ «продать» пай — это сдать его в аренду на 49 лет с правом первоочередного выкупа. В 2018 году собственники земли, по данным властей, в среднем получали около 50 евро (1,4 тысячи гривен) за гектар. В соседних европейских странах стоимость аренды сельскохозяйственных земель выше в несколько раз.

За годы действия моратория серый рынок земли на Украине сформировался и работает по понятным правилам. Объявления о продаже паев легко ищутся в интернете. В середине этого года журналисты подсчитали, что на продажу выставлены около 50 тысяч гектаров паевой земли. В среднем стоимость составляла 36 тысяч гривен, хотя во Львовской области за нее просили почти 54 тысячи, а в Донецкой — 22,5 тысячи. Как рассказал уполномоченный президента Украины по земельным вопросам Роман Лещенко, существует около десяти базовых схем продажи земель. Более того, за 18 лет сложились уже «первичная, вторичная и даже уже более перепродаж земли».

Рыночек порешал

Эти схемы привели к тому, что на Украине появились компании, под контролем которых находятся десятки и сотни тысяч гектаров земли. Первое место, по данным специализированного портала «Латифундист», занимает компания «Кернел», у которой 550 тысяч гектаров в 11 областях Украины. На втором месте — земельный банк Ukrlandfarming, у него 500 тысяч гектаров.

Больше всего украинцы, как показывают опросы, боятся продажи земли иностранцам. На этом фоне интерес вызывает третье место рейтинга — компания «Агропромсервис». Она обрабатывает 396 тысяч гектаров в 13 областях, а основные бенефициары в ней американцы Джордж Рор и Морис Табасиник. И это не единственный пример. Компанией «Континентал Фармерз Груп» (шестое место, контролирует 195 тысяч гектаров в пяти областях) управляет саудовская Saudi Agricultural and Livestock Investment Co (SALIC). Она купила украинский агрохолдинг «Мрия» в 2018 году, то есть во время президентства Петра Порошенко. Президент крупной компании AgroGeneration (23 место, 70 тысяч гектаров) — американец Джон Шморгун.

Кстати, сам Порошенко без земли тоже не остался. «Укрпроминвесту», где бывший глава Украины — ключевое лицо, принадлежит земельный банк «Укрпроминвест-Агро». В его распоряжении находится более 100 тысяч гектаров земли в шести областях. Столько же было у одного из главных его врагов, олигарха Игоря Коломойского, в 2014 году. Но сейчас его Приват-АгроХолдинг, где он главный бенефициар, управляет только 86 тысячами гектаров.

Светлое будущее

Нынешний президент Украины полюбился избирателям как новый политик. В каком-то смысле Зеленский повторил судьбу Эммануэля Макрона Дональда Трампа , но с поправкой на украинские реалии. А реалии эти таковы, что на Украине глава государства обязан максимально отличаться от своих предшественников, на критике которых он поднялся. Так что вопрос отмены земельного моратория для Зеленского должен был стать вызовом, и он этот вызов принял. В ходе своей предвыборной кампании шоумен старался не комментировать ситуацию, понимая, что это повредит рейтингу. Но уже перед выборами в Верховную Раду говорил, что решит вопрос с рынком земли уже к концу года. Полученное абсолютное большинство его партии в парламенте позволило Зеленскому приступить к реформе без консультаций.

В правительственном законопроекте о снятии моратория начало продажи земли намечено на 1 октября 2020 года. Покупать паи будет позволено гражданам Украины, украинским юридическим лицам, территориальным общинам и государству. Единственный случай, когда иностранец или лицо без гражданства сможет владеть землей на Украине — получение наследства. Но и в этом случае новый владелец обязан в течение года избавиться от нее любым способом.

При этом контролировать украинскую компанию иностранному гражданину разрешат, но не сразу. Законопроект предполагает недопуск к рынку иностранцев до 2024 года. Есть и исключение, его сделали для тех компаний, которые уже работают на украинской земле более трех лет и принадлежат иностранцам. Среди других положений — ограничения по количеству гектаров в одни руки. Купить можно не более 8 процентов земель в области и не более 0,5 процента от всех украинских угодий. Также одно лицо не может владеть более чем 35 процентами земель объединенной территориальной общины.

Минимальную цену на землю предлагается установить на уровне нормативно-денежной оценки, это 28-30 тысяч гривен за гектар. По такой стоимости селянам, оформившим угодья в постоянное пользование или под приусадебное и фермерское хозяйство, разрешат выкупить себе землю с рассрочкой на пять лет. На эти цели им обещают кредиты по льготной ставке в три процента. Однако другой продавец может преодолеть это право, если назначит более высокую цену.

Сторонники земельной реформы в нынешнем виде напоминают, в какой компании оказалась Украина. Землю продавать нельзя всего в нескольких странах — это КНДР, Таджикистан, Венесуэла, Куба, Конго. На правительственном сайте, где рекламируется реформа, указано, что в соседней Польше гектар сельхозугодий приносит 1143 доллара, а на Украине — 413. После наступления белого рынка земли, утверждают чиновники, доходы жителей села увеличатся, в регионах появятся деньги на дороги, школы и больницы, пенсии вырастут, легальные инвесторы получат честные правила и понесут свои деньги. Цены на землю станут рыночными, а фермерство — гораздо более выгодным и развитым. Тем, кто сомневается в столь радужной картине, власти обещают, что олигархам слишком много земли скупить не дадут, принуждать продавать свои паи никого не будут, цену на землю занижать не получится, а арендаторов не выгонят с земли, на которой они работают, — то есть никаких минусов.

«Новейшая колонизация»

Как и следовало ожидать, все эти аргументы ничего не значат в глазах противников отмены моратория. Первой среди них идет лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко . Она использует такие выражения, как «истребление украинской нации», «наибольшая авантюра против украинской нации за все времена» и «новейшая колонизация Украины». Тимошенко уверена, что иностранцы и лица с двойным гражданством могут скупить почти всю землю. Ей вторит бывший депутат Рады, эпатажный лидер Радикальной партии Олег Ляшко — «миллионы украинских селян пустят по миру с протянутой рукой», «украинскую землю съедим, но не отдадим».

Vladtime.ru

Спешат предупредить избирателей и главные оппоненты Ляшко и Тимошенко — «Оппозиционная платформа — За жизнь». Для ее сопредседателя Вадима Рабиновича идет «целенаправленное уничтожение Украины», где «люди будут покупать кусочек земли, чтобы лечь в гроб». А его коллега Илья Кива говорит, что «украинскую землю пытаются фактически украсть — наша земля, к сожалению, будет куплена за копейки крупными корпорациями».

Объединению столь непримиримых в любом другом вопросе политиков есть объяснение. Даже рейтинг Зеленского, который по-прежнему сильно выше 50 процентов, никак не конвертируется в поддержку отмены моратория. Избиратели, как показывают многочисленные опросы, перемен не хотят. Исследование социологической группы «Рейтинг», проведенное 24-27 октября, показало, что против отмены моратория на продажу земли выступают 53 процента респондентов, за — 31 процент. Владение землей иностранцами пугает украинцев еще больше — 69 процентов против этого даже в долгосрочной перспективе. Схожие результаты у опроса, проведенного центром Разумкова в начале октября. Против — 64,4 процента, а за — 25,1 процента. При этом почти 60 процентов согласны, что тему надо выносить на общенародный референдум. Никого не успокаивает даже тот факт, что продавать паи собирается подавляющее меньшинство их владельцев — порядка 15 процентов.

Все это означает, что многолетние попытки успокоить население не помогают. К тому же нынешние украинские власти допускают немало ошибок и раз за разом подогревают ситуацию. Например, министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов признал, что на практике запретить иностранцам скупать землю не получится. Не обошлось без скандала и при выборе варианта реформы. Заседание комитета Рады по вопросам аграрной политики и земельных отношений, где должны были рассмотреть 11 предложений, назначили на вторую половину дня 18 октября. Но провели его до обеда и в отсутствие противников. Все обсуждение заняло 20 минут. Тимошенко добилась повторных слушаний. Но комитет оставил рекомендацию в силе, что возмутило оппозицию.

После нас хоть потоп

Одной из проблем открытия рынка земли на Украине остается нежелание политиков и общественности обсуждать проблему по существу. И сторонники, и противники быстро скатываются в популизм и пытаются использовать шумиху в своих интересах. В команде Зеленского продвигают идею, что как только землю можно будет продавать, так сразу же наступит белый рынок со справедливой стоимостью или справедливой арендной платой. В частности, премьер-министр Алексей Гончарук указывал, что продажа земли и снятие прочих «советских ограничений» позволят украинской экономике расти на 5-7 процентов в год.

Однако угрозу рейдерских захватов, принуждений продавать землю или давления на нынешних арендаторов власти, кажется, даже не рассматривают. Вероятно, владельцам земли, к которым придут не очень вежливые люди с оружием, предложат обращаться за защитой в полицию, а потом в суды. Между тем к работе судебной и правоохранительных систем на Украине у общества есть серьезные вопросы, особенно когда речь идет об очень больших деньгах.

Противники реформы с этой точки зрения выглядят не лучше. Аргумент о продаже земли иностранцам бьет по надуманным, а не по реальным страхам. Ведь иностранные компании и сейчас представлены на Украине, а кроме того, местные аграрные короли, чьи позиции сильны в регионах, после открытия рынка земли воспользуются новыми условиями и постараются укрепить позиции любым способом. Для иностранного же бизнеса заход на Украину в ближайшие годы без «силового» прикрытия чреват большими рисками.

Желание украинских властей сформировать в стране белый рынок земли понятно, но возможностей для этого у них не так много. Доказательством может служить так называемая «янтарная народная республика» на северо-западе страны. Это территория Ровненской, Волынской и частично Житомирской области, где ведется незаконная добыча янтаря.

О ней знают местные власти, знает Киев, проблему пытаются решить много лет, регулярно возмущаются журналисты и политики, но ситуация не меняется. Впрочем, слово «пытаются» здесь весьма условное. Еще в 2015 году Порошенко признавал — все артели и участки по добыче янтаря кем-то крышуются. А среди крышевателей — милиция, прокуратура и даже Служба безопасности Украины . Тогда он дал силовикам две недели на установление порядка. Спустя четыре года, в августе 2019-го, уже Зеленский приехал в Житомирскую область и начал увольнять чиновников. В эмоциональной речи он заявил, что глава местного СБУ тоже находится в схеме крышевания нелегального промысла. Однако несколькими перестановками на местах дело пока ограничилось. С тех пор никаких громких побед на этом фронте не было.

Объем теневого рынка янтаря на Украине оценивался в 2016 году в 200-300 миллионов долларов. С одной стороны, это немало, с другой — мелочь по сравнению с теми суммами, которые будут фигурировать после открытия рынка земли. А с учетом того количества незарегистрированного оружия, появившегося после пяти лет конфликта в Донбассе, и вернувшихся оттуда бойцов сложно оценить, сколько посредников в продаже земли может появиться в ближайшие годы. Реформа действительно даст украинской власти неплохие деньги и сразу, но может породить такое количество проблем как в экономике, так и в политике, что разгребать их придется уже следующим поколениям украинцев.