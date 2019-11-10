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Вооруженные силы Боливии призвали Моралеса уйти в отставку 

РИА Новости 26 минут назад
Армия призвала Моралеса уйти в отставку
Фото: РИА Новости
Вооруженные силы Боливии призвали президента Эво Моралеса уйти в отставку для обеспечения стабильности в стране, сообщил Рейтер.
В Боливии оппозиция захватила государственные СМИ 
Как пишет газета Pagina 7 со ссылкой на аргентинские ВВС, в это же время самолет главы Боливии запросил план полета по территории Аргентины. По информации издания, борт Моралеса вылетел из международного аэропорта Эль-Альто.
Ранее Моралес объявил о проведении новых президентских выборов на фоне массовых протестов в стране и после публикации предварительного доклада Организации американских государств о проверке подсчета голосов.
Его главный соперник на выборах, прошедших 20 октября, Карлос Меса и другие оппозиционеры заявили, что Моралес не должен участвовать в новых выборах главы государства и должен подать в отставку. Действующий президент назвал это требование попыткой государственного переворота.
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Теги:
В мире , Боливия
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