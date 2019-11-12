Испания подложила под Европу очередную мину

Деятельность пока еще правящей Испанской социалистической рабочей партии (ИСРП) последних семи месяцев — это просто наглядное пособие того, как на ровном месте профукать все полимеры. То есть на волне роста народной поддержки потерять власть и повергнуть страну в политический хаос. Именно такой, как модно сейчас выражаться, месседж и несут результаты очередных досрочных парламентских выборов в Испании. Впрочем, есть и еще один — о том, что правительственный кризис в этой стране кончится еще нескоро. Причем от всей этой ситуации в проигрыше находится как сама ИСРП, так и Испания в целом, и даже весь Евросоюз

Но давайте по порядку. Что такого натворили социалисты? Ведь, придя к власти в 2018 году, они сумели заручиться неплохой поддержкой населения, предприняв целый ряд шагов. Взяли более социально ориентированный экономический курс после нескольких лет мер жесткой экономии, возобновили диалог с мятежной Каталонией, которая от удивления даже на какое-то время угомонилась, предприняли попытки оживить внешнеполитический курс, хоть и не сказать, что суперэффективные. В общем, премьер-министр и лидер Соцпартии Педро Санчес постарался выглядеть максимально выгодно в глазах избирателей на фоне ушедшего в отставку из-за коррупционных скандалов правительства Народной партии. Правда, запустил орды нелегальных мигрантов, чем немного расстроил граждан, но порадовал ЕС, давно добивавшийся этого от Испании.

Естественно, на этой волне народной любви ИСРП спокойно выиграла выборы, хоть и не получила абсолютного большинства в парламенте (176 мандатов из 350), необходимого для формирования правительства своими силами. Однако у социалистов вырисовывался целый ряд потенциальных коалиций с другими партиями, в том числе и исключительно с левыми партиями. Казалось бы, выбирай подходящих партнеров, формируй кабинет да руководи страной. Но не тут-то было.

С правыми Санчес иметь дел не захотел, с сепаратистскими каталонскими партиями договариваться было слишком токсичным вариантом. Оставались близкие по политическому спектру леваки из «Подемос», у которых было одно требование — выделить им часть министерских портфелей. Но и на это лидер социалистов не был готов пойти. В итоге из-за такой недоговороспособности Санчеса пришлось 10 ноября проводить новые выборы.

Причем эти выборы сделали ситуацию только хуже. Если говорить о партийном уровне, то ИСРП сильно испортила себе жизнь — хоть она и заняла первое место, но потеряла 3 мандата (120 вместо 123). При этом их наиболее вероятный союзник «Подемос» лишился 7 мест в парламенте. В итоге чисто левая коалиция стала невозможна даже с привлечением малых партий. Чтобы сформировать правительство, социалистам придется идти на переговоры либо с кем-то из правых — Народной партией (88 мест) или «Гражданами» (10 мандатов) — либо с каталонскими сепаратистами, вне зависимости от того, пойдет ли речь о коалиции или правительстве меньшинства. Во всех случаях шансы на успешное формирование кабинета под руководством Санчеса крайне малы. А ведь полгода назад у него был выбор из нескольких вариантов, которого он сам себя и лишил.

Но ведь свет клином на социалистах не сошелся, что же плохого в ситуации для Испании в целом? Дело в том, что даже занявшая второе место Народная партия, хоть и увеличила свое присутствие в парламенте на 22 места, но никаких возможностей сформировать правительство не имеет даже в блоке с другими правыми партиями.

Все это говорит о том, что королевству, которое и так уже почти семь месяцев прожило без правительства, предстоит провести без него еще, по меньшей мере, несколько месяцев. А если кабинет и будет каким-то чудом сформирован, то он будет крайне неустойчивым. Не исключены и очередные перевыборы.

Бесконечная избирательная кампания и многочисленные голосования создают определенную нагрузку на бюджет страны, не так давно оправившейся от финансового кризиса. Отсутствие полноценного кабинета министров, сформированного по итогам выборов, в совокупности с крайне фрагментированным парламентом полностью парализует принятие важных государственных решений и продвижение законодательных инициатив. Да и необходимость поиска коалиций и ведения предвыборных гонок сильно отвлекает партии от реальной работы. Все это негативно отражается на политической и экономической жизни страны. К слову, именно на фоне правительственного кризиса в Испании успела вновь обостриться проблема сепаратизма в Каталонии, которая взорвалась этой осенью демонстрациями, переходящими в массовые беспорядки.

Затянувшаяся политическая неопределенность в королевстве вместе с притоком беженцев и центробежными настроениями создала и еще одну опасную тенденцию — резкий рост популярности праворадикальных идей, что тоже отнюдь не идет на пользу стране. Даже Народная партия усилила позиции во многом за счет «поправения» своей повестки. Но наиболее тревожный звонок в том, что главным триумфатором нынешних выборов, фактически, стала ультраправая Vox (Вокс), нарастившая число мандатов с 24 до 52 и превратившаяся в третью политическую силу Испании. Причем, до 2019 года это политобъединение, существующее уже шесть лет, никогда в парламент не проходило.

Vox фактически придерживается неофранкистских взглядов со всеми причитающимися особенностями — выступает за сокращение в правах женщин, упразднение автономий и жесткое подавление любых национальных движений, а также резко настроено против мусульман. В общем, типичные шовинисты и националисты, желающие возродить порядки времен Франсиско Франко , откатив весь демократический прогресс страны на 44 года. И популяризация таких идей — не слишком радужная для Испании тенденция, которая вряд ли добавит обстановке в стране спокойствия.

Для Евросоюза затянувшаяся политическая турбулентность в пиренейском королевстве тоже только добавляет головной боли. Тем более в условиях, когда в первой экономике «единой Европы» скоро намечается транзит власти после четырех сроков Ангелы Меркель, вторая зависла в процессе перманентного брекзита, третью сотрясают протесты «Желтых жилетов», четвертая почти ежегодно меняет правительства, а пятую теперь вот раздирает не только сепаратизм, но и кризис власти. Все это никак не только не способствует укреплению ЕС, повышению его единства и решению проблем возникающих проблем, но и вносит еще больший разлад и хаос в организацию.

И все-таки даже на фоне всего этого способ поправить ситуацию у испанских политиков есть, хоть он им и не слишком нравится. Наиболее простым и действенным вариантом было бы создание так называемой широкой коалиции ИСРП и Народной партии под лозунгами преодоления правительственного кризиса, борьбы с сепаратизмом и защиты территориальной целостности Испании. Несмотря на не самую большую устойчивость подобного кабинета, это, как минимум, позволило бы преодолеть политическую неопределенность и сконцентрироваться на решении каталонской проблемы.

Весь вопрос в том, смогут ли эти партии отбросить собственные политические амбиции и принципиальную вражду ради национальный интересов страны. Очень сомнительно, ведь для испанской политики, не знавшей ни единого коалиционного правительства, это был бы просто неслыханно фантастический сценарий. Но все же небольшой шанс есть.