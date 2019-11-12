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Мексика предоставила политубежище президенту Боливии 

News.ru + ещё 24 2 часа назад
Мексика предоставила политубежище президенту Боливии
Фото: Vanessa Carvalho/ZUMA Press
Власти Мексики заявили о решении предоставить политическое убежище экс-президенту Боливии Эво Моралесу.
Уточняется, что эта мера связана с потенциальным риском для жизни подавшего в отставку политика и будет принята «из гуманитарных соображений»
"Мы немедленно приступим к информированию министерства иностранных дел Боливии о том, что, в соответствии с международным правом, оно должно обеспечивать безопасность", — цитирует министра иностранных дел Мексики Марсело Эбрарда Reuters.
Как писал News.ru ранее, президент США Дональд Трамп назвал отставку президента Боливии Эво Моралеса «важным моментом для демократии в Западном полушарии». Уход Моралеса, по его мнению, создаст условия для сохранения демократии в стране.
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Теги:
В мире , Протесты в России , Массовые беспорядки , Дональд Трамп , Эво Моралес , Reuters , Боливия , Мексика
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