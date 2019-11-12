Мексика предоставила политубежище президенту Боливии 

Власти Мексики заявили о решении предоставить политическое убежище экс-президенту Боливии Эво Моралесу.
Уточняется, что эта мера связана с потенциальным риском для жизни подавшего в отставку политика и будет принята «из гуманитарных соображений»
"Мы немедленно приступим к информированию министерства иностранных дел Боливии о том, что, в соответствии с международным правом, оно должно обеспечивать безопасность", — цитирует министра иностранных дел Мексики Марсело Эбрарда Reuters.
Как писал News.ru ранее, президент США Дональд Трамп назвал отставку президента Боливии Эво Моралеса «важным моментом для демократии в Западном полушарии». Уход Моралеса, по его мнению, создаст условия для сохранения демократии в стране.