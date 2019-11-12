Мексика предоставила политубежище президенту Боливии

Уточняется, что эта мера связана с потенциальным риском для жизни подавшего в отставку политика и будет принята «из гуманитарных соображений»

"Мы немедленно приступим к информированию министерства иностранных дел Боливии о том, что, в соответствии с международным правом, оно должно обеспечивать безопасность", — цитирует министра иностранных дел Мексики Марсело Эбрарда Reuters.