«Правый сектор» подбил машину c военными ВСУ

СМИ: боевики «Правого сектора» обстреляли грузовик с украинскими военными под Петровским

Боевики "Правого сектора" (организация запрещена в РФ) обстреляли грузовик с военнослужащими Вооруженных сил Украины (ВСУ) вблизи пилотного участка разведения сил и средств "Петровское — Богдановка", сообщили в Управлении Народной милиции Донецкой народной республики (ДНР).

"Сегодня боевики из "Правого сектора" в районе села Новогнатовка двумя выстрелами из РПГ-18 "Муха" обстреляли автомобиль "Урал", следовавший из участка разведения сторон в районе села Богдановка", — цитирует сообщение Народной милиции Донецкое агентство новостей (ДАН). — В результате обстрела погиб один военнослужащий ВСУ, еще четверо получили ранения".

В ДНР обратили внимание миссии ОБСЕ на данный инцидент как на доказательство дестабилизации обстановки со стороны националистов и неспособности украинского командования контролировать ситуацию вблизи района разведения сторон.