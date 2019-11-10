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СМИ: боевики «Правого сектора» обстреляли грузовик с украинскими военными под Петровским 

ТАСС 1 час назад
«Правый сектор» подбил машину c военными ВСУ
Фото: РИА Новости
Боевики "Правого сектора" (организация запрещена в РФ) обстреляли грузовик с военнослужащими Вооруженных сил Украины (ВСУ) вблизи пилотного участка разведения сил и средств "Петровское — Богдановка", сообщили в Управлении Народной милиции Донецкой народной республики (ДНР).
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"Сегодня боевики из "Правого сектора" в районе села Новогнатовка двумя выстрелами из РПГ-18 "Муха" обстреляли автомобиль "Урал", следовавший из участка разведения сторон в районе села Богдановка", — цитирует сообщение Народной милиции Донецкое агентство новостей (ДАН). — В результате обстрела погиб один военнослужащий ВСУ, еще четверо получили ранения".
В ДНР обратили внимание миссии ОБСЕ на данный инцидент как на доказательство дестабилизации обстановки со стороны националистов и неспособности украинского командования контролировать ситуацию вблизи района разведения сторон.
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Теги:
В мире , Армия , Войска
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