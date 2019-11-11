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Вашингтон не намерен вечно помогать Украине 

Российская Газета + ещё 17 23 минуты назад
Вашингтон отказался вечно помогать Украине
Фото: globallookpress.com
Советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайан заявил, что Вашингтон не может вечно оказывать военную помощь Киеву.
"Я надеюсь, что Россия и Украина поладят, будет какой-то мирный договор или соглашение", — сказал представитель Белого дома в эфире телеканала CBS.
По данным Пентагона, за пять минувших лет Украине была направлена военная помощь в объеме 1,5 миллиарда долларов. А вот летом американский лидер Дональд Трамп начал сомневаться, а стоит ли дальше помогать Незалежной. Политик распорядился провести ревизию. Необходимо убедиться, что средства используются наилучшим образом с точки зрения интересов Вашингтона, заявил Трамп.
Кстати, на прошлой неделе газета The Washington Post сообщила, что президент США просто ненавидит Украину. Так, в 2017 году Трамп заявил, что она "полностью коррумпирована".
Глава Белого дома также не хотел предоставить Киеву противотанковые комплексы Javelin. Его ненависть к Украине имеет необратимый характер, уверены журналисты американской газеты.
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Комментарии18 
Теги:
В мире , Выборы на Украине , Дональд Трамп , Washington Post , CBS , Киев , США
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