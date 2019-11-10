В Гонконге применили газ против демонстрантов

Сотрудники правоохранительных органов Гонконга начали разгонять участников антиправительственных демонстраций слезоточивым газом.
Об этом правоохранительные органы сообщили на своей странице в Twitter.
По данным Associated Press, полицейские применили слезоточивый газ в районе Цюн Ван.
Отмечается, что в городе происходили столкновения с полицией, а также были зафиксированы поджоги и другие акты вандализма. В одном из торговых центров демонстранты устроили массовые погромы.
Ранее стало известно, что полиция Гонконга за три дня протестов, с 1 по 3 ноября, задержала 325 человек.
Отмечалось, что в ходе беспорядков пострадали 12 сотрудников полиции.