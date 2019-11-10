Польша передала Мазура украинскому консулу

Польша передала Мазура украинскому консульству

«Суд об избрании меры пресечения Игорю Мазуру не состоится! Сотрудник Секретариата Уполномоченного ВРУ по правам человека передан на поруки Генерального консула Украины в Люблине», — написала Денисова в Facebook.

Она отметила, что на время ожидания и рассмотрения экстрадиционного запроса он будет проживать в генеральном консульстве Украины.

По её словам, украинские власти будут добавиться возвращения Мазура домой, «чтобы он не стал заложником политической мести России».

В субботу, 9 ноября, стало известно о задержании в Польше по запросу России зампредседателя украинской националистической организации УНА — УНСО* Игоря Мазуры. По информации СК России, он воевал на стороне незаконных вооружённых формирований против федеральных сил России на территории Чеченской Республики в 1994—1995 годах. Вице-спикер сейма Польши Малгожата Госевская выступила против экстрадиции в Россию Мазура.