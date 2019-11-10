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Польша передала Мазура украинскому консульству 

RT на русском 25 минут назад
Польша передала Мазура украинскому консулу
Фото: globallookpress.com
Украинский омбудсмен Людмила Денисова сообщила, что задержанный в Польше по запросу России зампредседателя украинской националистической организации УНА — УНСО* Игорь Мазур на время рассмотрения дела об экстрадиции передан на поруки консулу Украины.
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«Суд об избрании меры пресечения Игорю Мазуру не состоится! Сотрудник Секретариата Уполномоченного ВРУ по правам человека передан на поруки Генерального консула Украины в Люблине», — написала Денисова в Facebook.
Она отметила, что на время ожидания и рассмотрения экстрадиционного запроса он будет проживать в генеральном консульстве Украины.
По её словам, украинские власти будут добавиться возвращения Мазура домой, «чтобы он не стал заложником политической мести России».
В субботу, 9 ноября, стало известно о задержании в Польше по запросу России зампредседателя украинской националистической организации УНА — УНСО* Игоря Мазуры. По информации СК России, он воевал на стороне незаконных вооружённых формирований против федеральных сил России на территории Чеченской Республики в 1994—1995 годах. Вице-спикер сейма Польши Малгожата Госевская выступила против экстрадиции в Россию Мазура.
* «Украинская национальная ассамблея — Украинская народная самооборона» (УНА-УНСО) — украинская организация, признанная экстремистской и запрещённая на территории России (решение Верховного суда РФ от 17.11.2014).
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Комментарии21 
Теги:
В мире , Украина , Людмила Денисова , Игорь Мазур , УНА-УНСО , Польша
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