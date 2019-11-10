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В Афганистане заявили о победе над ИГ* в стране 

РИА Новости + ещё 2 1 час назад
В Афганистане заявили о победе над ИГ в стране
Фото: РИА Новости
Исполняющий обязанности министра внутренних дел Афганистана Масуд Андараби (Massoud Andarabi) заявил, что террористическая группировка ИГ* побеждена в стране, передает телеканал 1TV.
"Исламское государство"*, или группировка ДАЕШ*, была побеждена в Афганистане", — сообщает канал со ссылкой на Андараби.
Андараби заявил о поражении террористов, выступая на церемонии в восточной афганской провинции Нангархар, где назначил нового главу полиции. Именно там, отмечает канал, в 2014 году впервые появились боевики группировки и основали свой опорный пункт. В январе 2015 года ИГ* объявило о создании своего подразделения в Афганистане. С тех пор боевики проводили атаки по мирным жителям и военнослужащим.
Там же Андараби отметил, что мелкие ячейки ИГ* продолжают сдаваться афганским правительственными войскам, а те террористы, которые пытаются перебраться в другие провинции, будут уничтожены в рамках операций сил безопасности.
По словам и.о. главы МВД Афганистана, местные жители, предотвратив закрепление позиций ИГ* в Нангархаре, доказали, что не позволят укрепиться в провинции ни одной "зарубежной сети".
Агентство Франс Пресс также передает слова Андараби, который заявил журналистам, что террористы "были побеждены в Нангархаре, а их центры были разрушены". После чего он добавил, что ИГ* "полностью уничтожено" в Афганистане, и заверил, что вооруженные силы в скором времени "уничтожат их последние центры".
В Афганистане идет противостояние правительственных сил и боевиков радикального движения "Талибан", которое ранее овладело значительной территорией в сельских районах страны и развернуло наступление на крупные города. На территории страны усилилось влияние террористической группировки ИГ*. Национальные силы обороны и безопасности Афганистана проводят по всей стране совместные операции по борьбе с терроризмом.
*Запрещенная в России террористическая организация
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Теги:
В мире , Ближний Восток , Талибан , Исламское государство , Первый канал , France-Presse , Афганистан
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