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Глава МИД Германии исключил возможность «особых» отношений с Россией 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 6 34 минуты назад
Германия отказалась от «особых отношений» с Россией
Фото: РИА Новости
Германия не станет вносить раскол в Европейский союз, а потому не намерена выстраивать с Россией «особые отношения» в ущерб общей позиции ЕС, заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас в статье для Spiegel Online.
«Мы не можем вносить раскол среди европейцев в вопросе безопасности. В случае с Германией не может быть особых путей, ни по отношению к Москве, ни по другим вопросам», — передает ТАСС содержание публикации.
Германский министр отметил, что с такой политикой в первую очередь не согласятся восточноевропейские государства.
«Наши соседи в Польше и Прибалтике могут быть уверены, что мы к их потребностям в сфере безопасности относимся так же серьезно, как и к своим собственным», — подчеркнул Маас.
Он добавил, что при таком развитии событий «восточные соседи» стали бы «искать свое будущее в укреплении двусторонних отношений с Вашингтоном».
«Сильная и суверенная Европа — это проект, который Германия и Франция объявили своей главной задачей, но мы никого не должны забывать», — подчеркнул Маас.
Он также написал, что ни Германия, ни Европа не могут защититься без Соединенных Штатов.
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Теги:
В мире , Европа , Политика , МИД , ЕС , Spiegel , ИТАР-ТАСС , Германия
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