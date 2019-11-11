Германия отказалась от «особых отношений» с Россией

Глава МИД Германии исключил возможность «особых» отношений с Россией

Германия не станет вносить раскол в Европейский союз , а потому не намерена выстраивать с Россией «особые отношения» в ущерб общей позиции ЕС, заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас в статье для Spiegel Online.

«Мы не можем вносить раскол среди европейцев в вопросе безопасности. В случае с Германией не может быть особых путей, ни по отношению к Москве, ни по другим вопросам», — передает ТАСС содержание публикации.

Германский министр отметил, что с такой политикой в первую очередь не согласятся восточноевропейские государства.

«Наши соседи в Польше и Прибалтике могут быть уверены, что мы к их потребностям в сфере безопасности относимся так же серьезно, как и к своим собственным», — подчеркнул Маас.

Он добавил, что при таком развитии событий «восточные соседи» стали бы «искать свое будущее в укреплении двусторонних отношений с Вашингтоном».

«Сильная и суверенная Европа — это проект, который Германия и Франция объявили своей главной задачей, но мы никого не должны забывать», — подчеркнул Маас.

Он также написал, что ни Германия, ни Европа не могут защититься без Соединенных Штатов.