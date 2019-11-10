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В ВСУ рассказали о ходе разведения сил в Петровском 

RT на русском 45 минут назад
В ВСУ рассказали о ходе разведения сил в Петровском
Фото: РИА Новости
Разведение войск в Петровском продолжается и на данный момент тактическое положение сменили 20 украинских военных и 3 БМП, сообщил спикер штаба Операции объединённых сил Александр Штупун.
«На данный момент тактическое положение сменили 20 наших военных и три единицы БМП», — цитирует Штупуна телеканал «112 Украина».
Отмечается, что на участке разведения войск в Золотом уже завершено обследование и разминирование. Уточняется, что обследовано более 43 га территории и изъято 52 взрывоопасных предмета.
Разведение сил в населённом пункте Петровское в Донбассе началось 9 ноября в 12:00 по местному времени (13:00 мск).
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