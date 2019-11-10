Украина открыла огонь по ДНР после отвода войск 

Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали обстрел территории самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР), выпустив 218 боеприпасов, несмотря на договоренности об отводе войск. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня.
«За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны ВСУ составило 18 раз», — приводит агентство сообщение Донецкого агентства новостей.
Уточняется, что под обстрел попали Зайцево, а также Коминтерново, Дзержинское, Саханка и Ленинское. Кроме того, ВСУ обстреляли участок разведения сил и средств в Петровском.